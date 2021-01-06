اختبار الولاء النهائي.. ما الذي ينتظره ترامب من نائبه خلال جلسة الأربعاء الحاسمة؟

على مدار أكثر من 4 سنوات، كان نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس من أكثر الرجال ولاءً للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، ولم يسبق له التحدث بسوء عن الملياردير الجمهوري، لكن يبدو أن بنس يواجه اختبار الولاء النهائي.

وأمام حشد من أنصاره في ولاية جورجيا، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أمله في "أن يأتي مايك بنس من أجلنا"، قائلا "آمل أن يأتي نائب الرئيس العظيم..إنه رجل عظيم.. إذ لم يأت فلن أحبه كثيرا". فما الذي ينتظره ترامب من نائبه المخلص؟

وفقا لمجلة "نيوز ويك" الأمريكية، فإن مايك بنس ستولى بصفته رئيس مجلس الشيوخ مسؤولية الإشراف على جلسة الكونجرس الحاسمة المرتقبة، التي تعقد اليوم الأربعاء، لإقرار فوز السياسي الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية التي عقدت في نوفمبر الماضي.

تكمن مهمة بنس ذلك اليوم في جمع الأصوات الانتخابية المعتمدة من كل ولاية، وهو الإجراء الأخير اللازم لتأكيد فوز بايدن. وفي نظر فقهاء الدستور، يتعين على بنس بكل بساطة فرز الأصوات المقدمة إليه، لكن ترامب وبتحريض من بعض أنصاره، يعتقد أن نائبه لديه السلطة لرفض أصوات الولايات التي يعتقد الرئيس المنتهية ولايته أنها شهدت تزويرا واسعا.

أما بالنسبة للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، فإن تدخل بنس سيبقي آماله على قيد الحياة في قلب نتائج الانتخابات.

في المقابل، تقول صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مصادرها، إن مايك بنس أبلغ ترامب خلال مأدبة غذاء، أنه لا يملك صلاحية منع الكونجرس من المصادقة على فوز بايدن.

- ماذا يحدث في 6 يناير؟

يجتمع الكونجرس الأمريكي بمجلسيه - الشيوخ والنواب - للمصادقة على فوز الرئيس المنتخب، فيما يخطط عدد من المشرعين الجمهوريين للطعن في النتائج وعرقلة القرار.

ويعتزم أكثر من 140 عضوا جمهوريا في مجلس النواب الأمريكي، و12 سيناتور بمجلس الشيوخ، الاعتراض على نتائج الانتخابات الرئاسية في عدد من الولايات.

ويمكن لمايك بنس رئيس الجلسة، أن يمنح المشرعين ساعتين لبحث اعتراضات الجمهوريين على الأصوات الانتخابية في ولايات معينة ومناقشة الأدلة المقدمة بشأن مزاعم التزوير.

ولكي يتم رفض الأصوات الانتخابية في ولاية محددة، يجب أن يحصل القرار على موافقة أغلبية مجلسي الكونجرس، وهو أمر صعب الحدوث، في وقت يسيطر فيه الديمقراطيون على مجلس النواب، ويرفض بعض الجمهوريين في مجلس الشيوخ عرقلة إعلان فوز بايدن.

ويدعو ترامب أنصاره للمشاركة في تظاهرة بالعاصمة الأمريكية واشنطن، احتجاجا على جلسة الكونجرس للمصادقة على نتائج الانتخابات، ومن المتوقع أن يحضر الرئيس المنتهية ولايته بنفسه إلى ساحة إيلليبس الواقعة جنوب البيت الأبيض.

- ما هو موقف بنس؟

زاد ترامب ضغوطه على نائبه خلال الفترة الماضية، في وقت تتحدث التقارير عن دعم بنس لتحرك الجمهوريين للاعتراض على نتائج انتخابات نوفمبر.

وتطرقت "نيوزويك" في تقريرها إلى مستقبل بنس السياسي، الذي بات مرتبطا بشكل أو بآخر بتلك الجلسة المصيرية.

وتوضح أنه عندما تولى بنس منصب نائب الرئيس، كان يشعر أنه سيكون المرشح الأول في السباق الرئاسي المقبل، لكن يبدو أن ترامب مصرا على مواصلة القتال والترشح مرة أخرى في 2024، وسيكون الأوفر حظا إذا قرر ذلك فعليا.

وإذا أغضب مايك بنس حليفه ترامب ولم يفعل "شيئا" قد يكون "ميتا" في أنظار الرئيس الأمريكي المتحمسين، وقد لا يحصل حتى على مقعد نائب الرئيس مرة أخرى إذا قرر ترامب الترشح مجددا.

وينفي ترامب ما ورد في تقرير "نيويورك تايمز" حول إبلاغه من قبل مايك بنس بعدم امتلاكه سلطة قلب نتائج تصويت الكونجرس بشأن الانتخابات الرئاسية.

وقال ترامب في بيان أصدرته حملته "أنا وبنس متفقان تماما على أن نائب الرئيس لديه سلطة التصرف".

ولا يزال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب يرفض الاعتراف بهزيمته في الانتخابات الرئاسية أمام جو بايدن، رغم أن المقربين منه ومستشاريه ينصحونه بقبول النتائج وحضور حفل تنصيب الرئيس الجديد في 20 يناير.