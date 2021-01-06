ضاحي خلفان عن المصالحة الخليجية: إذا نفذت قطر المطالب سينتهى الأمر كما ينبغي

علق الفريق ضاحي خلفان القائد السابق لشرطة دبي، اليوم الأربعاء، على قرار المصالحة وإعادة فتح الأجواء الجوية والبرية، بين قطر والسعودية.

وقال ضاحي خلفان في سلسلة تغريدات عبر حسابه على موقع "تويتر": "‏في اعتقادي ان المصالحة مع المملكة وانتظار البقية للوضع هي عملية موفقة، المقاطعة اصلا هي لمطالب سعودية في الأساس، والامتثال لتنفيذها هو المطلب، ونأمل ان تكون الامور على ما يرام".

وأوضح "‏‏الجميع خاسر من استمرار الوضع السابق، إذا نفذت قطر مطالب المملكة العربية السعودية لدول التحالف انتهى الأمر كما ينبغي.

واضاف "‏عملية نفذ ثم راقب سياسة عقلانية لدول التحالف، ‏اذا صلحت النوايا صلحت الأعمال.

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