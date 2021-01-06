تردد قنوات نايل سات الجديدة 2021 المصرية والسعودية Nile Sat Frequency Update 2021

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تردد قنوات نايل سات الجديدة 2021 Nile Sat Frequency Update، قبل بداية العام الميلادي الجديد ومع أولي الأيام من السنة الجديدة، وقد أطلقت بعض القنوات التحديث الجديد الخاص بالترددات العاملة لها علي الموقع المداري لها علي القمر الصناعي نايل سات، وتتنوع القنوات ما بين المصرية والسعودية والتي لها الطابع الأسري سواء كانت تخص برامج التوك شو أو البرامج الحوارية الخبرية أو المسلسلات إما كوميدية ترفيهية، أو تكون رومانسية عائلية.تردد قنوات نايل سات الجديدة 2021 بداية الإرسال أول يناير
أعلنت الشركات المسؤولة عن القنوات الفضائية عن توقف تام للبث القديم لعدد من القنوات ولا تكون متاحة إلا على التردد الجدي، وهذه القنوات هي:
- قناة المعالي: 11137 عمودي
- قناة صفا: 11842 أفقي
- دراما البدوية: 11137 عمودي
- الوطنية التونسية 2 : 11900 عمودي
- قناة الصحة والجمال : 11823 عمودي
- قناة مديح : 11747 عمودي
- الوطنية التونسية 1 : 11900 عمودي
- قناة الأماكن: 11137 عمودي
- تلفزيون السودان : 11747 عمودي
- قناة LTC : تردّد 12015 عمودي
- بانوراما فيلم : 12054 عمودي
- قنوات القاهرة، الإسكندرية، طيبة، الصعيد، الدلتا والقنال : 11179 عمودي
- تلفزيون اليمن : 11747 عمودي
- مصر الزراعية : 11900 عمودي
- قنوات كيف، قناة المهرة، قناة anb، قناة شام والإرث النبوي: تردد 11137 عمودي
- قناة A ONE TV : تردّد 11595 عمودي
- القاهرة والناس 2 : 12015 عمودي
- قناة TeN Tv : تردّد 11843 أفقي
كما ويمكنكم أعزاءي المتابعين من تحديث الترددات الخاصة بكم أولًا بأول من خلال زيارة الموقع الرسمي للقمر الصناعي نايل سات، والذي يمكنكم بإتباع الخطوات بشكل سهل وبسيط من تحدث كل الترددات علي جهاز الاستقبال.
كما ويمكن ضبطها عبر الترددات الخاصة بالتحديث المختصر عن طريق الضبط اليدوي.
- تردد قناة فلسطين لايف : 11823 عمودي
- قناة الندى : 12054 عمودي
- قناة أزهري : 11766 أفقي
- قناة الغد : 11900 عمودي
- صدى البلد دراما : 11823 عمودي
- قنوات النهار وان، النهار دراما، قناة CBC, قناة CBC دراما، قناة CBC سفرة، إكسترا نيوز و قناة Mix-11785 عمودي
- القناة الثانية، قناة أوسكار: 12054 عمودي
- الحياة الآن : 12207 عمودي
- باقة قنوات سلطنة عمان: 12130 عمودي
- قنوات العربية، العربية الحدث وقناة الساحة : 11747 عمودي
- قناة صدى البلد 2 : 11823 عمودي
- قناة الأهلي واليمن اليوم : 11747 عمودي
- قنوات بانوراما دراما، بانوراما دراما 2 وبانوراما فود : 12054 عمودي
- قناة العهد : 10892 أفقي
وسوف نوافيكم بكل ما هو جديد في عالم الترددات وقت كل تحديث.
الوسوم
تردد قنوات نايل سات الجديدة 2021 Nile Sat Frequency Update، قبل بداية العام الميلادي الجديد ومع أولي الأيام من السنة الجديدة، وقد أطلقت بعض القنوات التحديث الجديد الخاص بالترددات العاملة لها علي الموقع المداري لها علي القمر الصناعي نايل سات، وتتنوع القنوات ما بين المصرية والسعودية والتي لها الطابع الأسري سواء كانت تخص برامج التوك شو أو البرامج الحوارية الخبرية أو المسلسلات إما كوميدية ترفيهية، أو تكون رومانسية عائلية.تردد قنوات نايل سات الجديدة 2021 بداية الإرسال أول يناير
أعلنت الشركات المسؤولة عن القنوات الفضائية عن توقف تام للبث القديم لعدد من القنوات ولا تكون متاحة إلا على التردد الجدي، وهذه القنوات هي:
- قناة المعالي: 11137 عمودي
- قناة صفا: 11842 أفقي
- دراما البدوية: 11137 عمودي
- الوطنية التونسية 2 : 11900 عمودي
- قناة الصحة والجمال : 11823 عمودي
- قناة مديح : 11747 عمودي
- الوطنية التونسية 1 : 11900 عمودي
- قناة الأماكن: 11137 عمودي
- تلفزيون السودان : 11747 عمودي
- قناة LTC : تردّد 12015 عمودي
- بانوراما فيلم : 12054 عمودي
- قنوات القاهرة، الإسكندرية، طيبة، الصعيد، الدلتا والقنال : 11179 عمودي
- تلفزيون اليمن : 11747 عمودي
- مصر الزراعية : 11900 عمودي
- قنوات كيف، قناة المهرة، قناة anb، قناة شام والإرث النبوي: تردد 11137 عمودي
- قناة A ONE TV : تردّد 11595 عمودي
- القاهرة والناس 2 : 12015 عمودي
- قناة TeN Tv : تردّد 11843 أفقي
كما ويمكنكم أعزاءي المتابعين من تحديث الترددات الخاصة بكم أولًا بأول من خلال زيارة الموقع الرسمي للقمر الصناعي نايل سات، والذي يمكنكم بإتباع الخطوات بشكل سهل وبسيط من تحدث كل الترددات علي جهاز الاستقبال.
كما ويمكن ضبطها عبر الترددات الخاصة بالتحديث المختصر عن طريق الضبط اليدوي.
- تردد قناة فلسطين لايف : 11823 عمودي
- قناة الندى : 12054 عمودي
- قناة أزهري : 11766 أفقي
- قناة الغد : 11900 عمودي
- صدى البلد دراما : 11823 عمودي
- قنوات النهار وان، النهار دراما، قناة CBC, قناة CBC دراما، قناة CBC سفرة، إكسترا نيوز و قناة Mix-11785 عمودي
- القناة الثانية، قناة أوسكار: 12054 عمودي
- الحياة الآن : 12207 عمودي
- باقة قنوات سلطنة عمان: 12130 عمودي
- قنوات العربية، العربية الحدث وقناة الساحة : 11747 عمودي
- قناة صدى البلد 2 : 11823 عمودي
- قناة الأهلي واليمن اليوم : 11747 عمودي
- قنوات بانوراما دراما، بانوراما دراما 2 وبانوراما فود : 12054 عمودي
- قناة العهد : 10892 أفقي
وسوف نوافيكم بكل ما هو جديد في عالم الترددات وقت كل تحديث.
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