تردد قنوات نايل سات الجديدة 2021 المصرية والسعودية Nile Sat Frequency Update 2021

تردد قنوات نايل سات الجديدة 2021 Nile Sat Frequency Update، قبل بداية العام الميلادي الجديد ومع أولي الأيام من السنة الجديدة، وقد أطلقت بعض القنوات التحديث الجديد الخاص بالترددات العاملة لها علي الموقع المداري لها علي القمر الصناعي نايل سات، وتتنوع القنوات ما بين المصرية والسعودية والتي لها الطابع الأسري سواء كانت تخص برامج التوك شو أو البرامج الحوارية الخبرية أو المسلسلات إما كوميدية ترفيهية، أو تكون رومانسية عائلية.

بداية الإرسال أول يناير

أعلنت الشركات المسؤولة عن القنوات الفضائية عن توقف تام للبث القديم لعدد من القنوات ولا تكون متاحة إلا على التردد الجدي، وهذه القنوات هي:

قناة المعالي: 11137 عمودي

قناة صفا: 11842 أفقي

دراما البدوية: 11137 عمودي

الوطنية التونسية 2 : 11900 عمودي

قناة الصحة والجمال : 11823 عمودي

قناة مديح : 11747 عمودي

الوطنية التونسية 1 : 11900 عمودي

قناة الأماكن: 11137 عمودي

تلفزيون السودان : 11747 عمودي

قناة LTC : تردّد 12015 عمودي

بانوراما فيلم : 12054 عمودي

قنوات القاهرة، الإسكندرية، طيبة، الصعيد، الدلتا والقنال : 11179 عمودي

تلفزيون اليمن : 11747 عمودي

مصر الزراعية : 11900 عمودي

قنوات كيف، قناة المهرة، قناة anb، قناة شام والإرث النبوي: تردد 11137 عمودي

قناة A ONE TV : تردّد 11595 عمودي

القاهرة والناس 2 : 12015 عمودي

قناة TeN Tv : تردّد 11843 أفقي

رابط الحصول علي التردد الجديد في الحال

كما ويمكنكم أعزاءي المتابعين من تحديث الترددات الخاصة بكم أولًا بأول من خلال زيارة الموقع الرسمي للقمر الصناعي نايل سات، والذي يمكنكم بإتباع الخطوات بشكل سهل وبسيط من تحدث كل الترددات علي جهاز الاستقبال.

كما ويمكن ضبطها عبر الترددات الخاصة بالتحديث المختصر عن طريق الضبط اليدوي.

تردد قناة فلسطين لايف : 11823 عمودي

قناة الندى : 12054 عمودي

قناة أزهري : 11766 أفقي

قناة الغد : 11900 عمودي

صدى البلد دراما : 11823 عمودي

قنوات النهار وان، النهار دراما، قناة CBC, قناة CBC دراما، قناة CBC سفرة، إكسترا نيوز و قناة Mix-11785 عمودي

القناة الثانية، قناة أوسكار: 12054 عمودي

الحياة الآن : 12207 عمودي

باقة قنوات سلطنة عمان: 12130 عمودي

قنوات العربية، العربية الحدث وقناة الساحة : 11747 عمودي

قناة صدى البلد 2 : 11823 عمودي

قناة الأهلي واليمن اليوم : 11747 عمودي

قنوات بانوراما دراما، بانوراما دراما 2 وبانوراما فود : 12054 عمودي

قناة العهد : 10892 أفقي

وسوف نوافيكم بكل ما هو جديد في عالم الترددات وقت كل تحديث.