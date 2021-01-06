شرح ومعرفه شروط التسجيل فى الاسكان التنموي فى المملكه العربيه السعوديه

شروط التسجيل في الإسكان التنموي أكدت وزاره الإسكان في المملكة عن الرغبة الشديدة في استمرار الخدمة للاستفادة بشكل كبير واكد المواطنون على الاهتمام بهذه الخدمة حيث أن عدد المواطنون المشتركين حتي الآن هو36031 عبر الأنترنت من خلال التطبيق الخاص بالإسكان التنموي وأيضا عبر تويتر وذلك مع العمل على الاحترازات الصحية والأمنية لسلامه المواطنين والتي أعلنت عنها وزاره الصحة لعدم الانتشار لفيرس كورونا المستجد، والإسكان التنموي يعتبر من اهم البرامج التي تدعم المواطن المحدود الدخل وأيضا ذات الدخل المنخفض وأيضا وزاره الإسكان لم تكتفى بذلك بل تعمل جاهدا على تطوير وابتكار برامج جديده لتدعم بها الفئات المعنية والأكثر احتياجا لها وتم عمل برامج لهم خصيصا ومنها برنامج الإسكان التنموي ويوجد للبرنامج شروط سوف نتحدث عنها فيما بعد، وتقوم وزاره الإسكان السعودية بالعمل على جميع التخصصات المرتبطة بالإسكان بما في ذلك الاختصاصات التابعة لهيئه الإسكان السعودية وكما قامت الوزارة على الاهتمام بكل ما يتعلق بأراضي الإسكان في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية وتعمل على سهوله الحصول على سكن لجميع الفئات المختلفة بالمملكة وهذا يتم للعمل على تحفيز العقارات وأيضا توفير الأحياء السكنية وتطويرها على أراضي المملكة، وخصصت وزاره الإسكان موقع عبر الأنترنت لتسهيل الدخول والتسجيل في الإسكان التنموي للمملكه وكما تسعى وزاره الإسكان على التواصل مع كافه الجهات الحكومية لتحسين حاله المواطن من خلال هذه الخدمات.

الدخول على الموقع الخاص بوزارة الإسكان للتسجيل في الإسكان التنموي

تسجيل جميع البيانات المطلوبة وأيضا رقم الهوية الوطنية.

تاريخ الميلاد.

رقم الجوال.

طريقه التسجيل في الإسكان التنمويشروط التسجيل في الإسكان التنموي

تعمل المملكة العربية السعودية على توافر وحدات سكنيه على اعلي مستوي والتي تهدف للحصول على اعلي نسبه حصول على وحدات سكنيه خلال هذه الفترة والتي تتمثل في الأتي.

الأشخاص المسجلون لدي هيئه الدعم السكنى فقط هم من لهم الحق في الحصول على وحدات سكنيه داخل هيئه الضمان الاجتماعي أي لا يوجد لهم أي مصدر دخل غير المدعم المقدم من قبل الدولة. يتم دفع مبلغ رمزي شهري وهو 200 ألف ريال سعودي في مقابل الاستلام والحصول على السكن. ويتم منح بعض الوحدات السكنية لمن يتوفر لهم مصدر رزق اخر غير الدعم المقدم من وزاره التضامن وفى هذه الحالة يتم رفع المبلغ المادي إلى 800 ألف ريال سعودي شهريا مقابل الحصول على السكن المقدم لهم. لابد من مقدم الطلب أن يكون سعودي الأصل ومقيم داخل المملكة العربية السعودية وأيضا التأكد من عدم حصول على هذه الخدمة من قبل. للعلم أن هذه المشروعات لا يتم الاستفادة منها بدخل داخل وزاره التضامن، لذلك قامت السعودية بتحديد مبلغ وقدره 44 مليار ريال سعودي للاهتمام بفئة محدودي الدخل داخل المملكة وذلك لتوافر معيشه كريمه للمواطن ووحدات سكنيه لهم بمستوي يليق بالمملكة، كما أعلنت وزاره الإسكان باختصاص نسبه من أجمالي مشاريعها في برنامج الإسكان التنموي للمملكه وهى من 7% إلى 10%. كما انه يوجد رقم مختص وهو 199090 لبرنامج الإسكان التنموي للمملكه لسهوله الاتصال والاستفسار عن كيفيه الدخول في أي وقت. يوجد تطبيق لبرنامج الإسكان التنموي يتم التحميل عن طريق App Store على كافه أجهزة التليفون المحمول وهذا التطبيق بدون دفع أي رسوم

كما تسعى الحكومة السعودية جاهده في توافر سكن مناسب للمواطن السعودي المحدود الدخل وأيضا الدخل المنخفض وتعمل أيضا على ابتكار برامج لسهوله التسجيل في الإسكان بكافه أنواعها،

ماذا تعرف عن الإسكان التنموي

هو مشروع سكنى مختص بفئة محدودي الدخل من المواطنين السعوديين والتي بلغت عددها 200 الف وحده سكنيه قدمتها المملكة العربية السعودية للمواطنين السعوديين وذلك لتوفير معيشه كريمه لهم ولأبناءهم فيما بعد.