تسجيل أكثر من 229 ألف إصابة جديدة بكورونا فى أمريكا

جدة - نرمين السيد - أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، تسجيل 229 ألفًا و55 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد فى الولايات المتحدة الأمريكية، فضلا عن 3 آلاف و775 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.





وأوضحت الجامعة - حسبما ذكرت شبكة "سى إن إن" الأمريكية اليوم - أن حصيلة الوفيات تعد الحصيلة اليومية الأعلى التى تشهدها الولايات المتحدة منذ بداية الجائحة، فيما ارتفع إجمالى عدد الإصابات بالفيروس فى أمريكا إلى 21 مليونا و46 ألفا و195 إصابة، من بينهم 357 ألفا و258 حالة وفاة.

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