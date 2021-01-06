إنذار بأرقام أسوأ.. مدير مستشفى رفيق الحريري يحذر من انفجار الوضع الصحي في لبنان

كتب مدير مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي في لبنان الدكتور فراس الأبيض على حسابه عبر "تويتر": "لأول مرة منذ بداية الوباء، أتت النتائج ايجابية لأكثر من ٣٠٪ من فحوصات الكورونا التي أجريت أمس في مختبرنا في مستشفى رفيق الحريري الجامعي. هذا أمر مقلق، وينذر بأرقام كورونا أسوأ في الأسابيع المقبلة. أين وكيف نحضر للازمة القادمة؟".

وتابع: "أملنا الوحيد يكمن في العاملين في مجال الرعاية الصحية. خلال الأشهر الماضية، أثبتوا أنهم على قدر عال من المسؤولية، والقيام بالواجب، بكل اجتهاد، ونكران ذات. إنهم ليسوا أقل من أبطال. لقد قدموا الكثير، لكننا الآن سنطلب منهم أن يقدموا المزيد. دون ادنى شك، لن يترددوا".

وأضاف: "عاملو الرعاية الصحية الشجعان، كما بعد الانفجار، سيكونون هم المنقذين. أشعر بكل احترام وتقدير للتضحيات التي يقومون بها. أنا أيضا أشعر بالغضب. يقولون إن أولئك الذين لا يستطيعون تذكر الماضي محكوم عليهم بتكراره. هذا ينطبق أيضًا على التعلم من الخيارات السيئة".

وسجل لبنان، أمس الثلاثاء، أكثر من 3 آلاف إصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك للمرة الأولى منذ تفشي الوباء في فبراير الماضي.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل 3620 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك بلغ إجمالي عدد ​الإصابات​ بالفيروس 195759 حالة منذ تفشي الوباء.

كما رصدت الوزارة 17 حالة وفاة بفيروس كورونا، وبذلك يصبح إجمالي حالات الوفاة 3478، فيما وصلت حالات الشفاء إلى 135596.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون، وافق على اقتراح وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، بشأن توقيع العقد مع شركة "فايزر" لشراء اللقاحات اللازمة لوباء كورونا، على أن تصدر الموافقة الاستثنائية بعد توقيع رئيس الوزراء.