رغم تشديد القيود.. ألمانيا تسجل قفزة كبيرة في إصابات ووفيات كورونا اليومية

سجلت ألمانيا اليوم، الأربعاء، قفزة جديدة في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ووفقا لأحدث بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الأربعاء، فقد تم تسجيل 21237 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و808647.

وأظهرت البيانات أنه تسجيل 1019 وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 36537 جالة منذ تفشي الوباء في البلاد.

وكانت ألمانيا قد قررت، أمس الثلاثاء، تمديد وتشديد قواعد الإغلاق لوباء فيروس كورونا في البلاد.

وبحسب قناة "دويتشه فيله" الألمانية، ستظل لوائح الإغلاق الحالية، بما في ذلك إغلاق المدارس، سارية الآن حتى 31 يناير على الأقل، وقد تم إدخال قواعد جديدة.

وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في مؤتمر صحفي أعلنت فيه القواعد الجديدة "يجب أن نكون حذرين بشكل خاص الآن. نحن في وضع جديد وغير عادي".

وتشمل القواعد الجديدة حظر السفر في بؤر التفشي في البلاد: بموجب اللوائح الجديدة، سيتم منع سكان المناطق التي تعتبر مناطق ساخنة لتفشي فيروس كورونا من السفر لأكثر من 15 كيلومترًا (9.3 ميل) دون سبب محدد. يتم استبعاد الرحلات اليومية على وجه التحديد.

في وقت الإعلان، كان لدى حوالي واحدة من كل ست مقاطعات ألمانية معدلات إصابة تتجاوز عتبة النقطة الساخنة البالغة 200 حالة لكل 100.000 مقيم على مدار سبعة أيام.

الحد من الاجتماعات الخاصة: بالإضافة إلى ذلك، سيتم تقييد الاتصال في الاجتماعات الخاصة بشخص واحد فقط لا يعيش في نفس المنزل.