استهدف الأكراد.. قصف تركي عنيف على إحدى قرى الحسكة السورية

تعرضت قرية دردارة في ريف تل تمر بمحافظة الحسكة السورية، إلى قصف مدفعي عنيف من قبل القوات التركية.

وقالت وسائل إعلام كردية، إن القصف العنيف بدأ في حوالي الساعة الـ 4:00 من فجر اليوم الأربعاء، وما زال متواصلًا على القرية الواقعة شمال تل تمر على الطريق الواصل بين ناحتي زركان وتل تمر.

كما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم الأربعاء، بقصف القوات التركية المتمركزة في قاعدة "البحوث"، مواقع الوحدات الكردية في مرعناز ومطار ومحيط مطار منغ العسكري بريف حلب الشمالي.

ودارت اشتباكات، أمس الثلاثاء، بين القوات الكردية من جهة، ومرتزقة تركيا من جهة أخرى على محور عين دقنة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

يذكر، أن القوات التركية قد قصفت بالمدفعية الثقيلة، في 2 يناير، أطراف عدد من البلدات التي تنتشر فيها القوات الكردية في ريف حلب الشمالي.

كما شهدت محاور حزوان عمليات قنص واستهدافات متبادلة بين القوات الكردية من جهة، والفصائل الموالية لتركيا من جهة أخرى.