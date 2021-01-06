الصين تدعو لتوخي الحذر في التعامل مع قضية الأسلحة الكيماوية السورية

دعا نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة "داي بينغ" إلى توخي الحذر في التعامل مع قضية الأسلحة الكيماوية السورية.

وقال بينغ –في كلمة أمام مجلس الأمن نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم /الأربعاء/- إن الصين لاحظت أن سوريا أعربت في مناسبات عدة عن رغبتها القوية في التعاون مع الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وأن الطرفين أغلقا من خلال المشاورات ثلاث قضايا عالقة تتعلق بالإعلان الأولي.

وأضاف بينغ أن إيجابية سوريا ونتائج الحوار بين الطرفين شيء يستحق التقدير، وأن الصين تشجع الجانبين على مواصلة العمل من أجل إحراز تقدم إيجابي في القضايا العالقة الأخرى.

وتابع بينغ أن السفير السوري لدى الأمم المتحدة وجه عدة رسائل إلى رئيس مجلس الأمن تتضمن معلومات مفصلة عن حملات التضليل التي قامت بها التنظيمات الإرهابية فيما يتعلق بالهجمات الكيماوية، وأن المعلومات السورية تستحق الاهتمام الكامل، وتأمل الصين أن تكون هناك متابعات لمثل هذه المعلومات في التقارير الشهرية وإحاطات مجلس الأمن.

وأكد بينغ أنه بالنظر إلى الأهمية الشديدة لملف الأسلحة الكيماوية، فإنه يتعين إعادة قضية المساءلة إلى إطار اتفاقية الأسلحة الكيميائية، ويجب أن تستند التحقيقات إلى احترام الحقائق والعلم، مشيرا في الوقت نفسه إلى اعتراض الصين على "اتخاذ إجراءات متسرعة لا داعي لها في حالة عدم وجود أدلة قاطعة أو في حالة وجود علامات استفهام فيما يتعلق بالتقاري