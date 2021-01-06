كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تجريان تدريبات جوية مشتركة وسط فيروس كورونا

قال مصدر عسكري كوري جنوبي اليوم الأربعاء إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أجرتا تدريباتهما العسكرية المشتركة في فصل الشتاء في الشهر الماضي وسط مخاوف بشأن جائحة فيروس كورونا المستجد.
ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن المصدر قوله إن البلدين أجريا تدريباتهما المشتركة الشتوية "فيجيلانت ايس(Vigilant Ace)" على نطاق أصغر في الفترة من 7 إلى 11 ديسمبر، بمشاركة مقاتلات مثل F-15K وKF-16 من كوريا الجنوبية وF-16 من الولايات المتحدة.
وتم استبدال تدريبات "فيجيلانت ايس" السنوية بتدريب أصغر منذ 2018 لدعم الجهود الدبلوماسية لنزع السلاح النووي لكوريا الشمالية.
وقال ضابط بالقوات الجوية "كانت هذه التدريبات تدريبات سنوية ومنتظمة للتحقق من قدرة الحليفين على تنفيذ عمليات مشتركة.
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