سحب ممطرة وغيوم.. الأرصاد السعودية تصدر تحذيرات مهمة لمواطني هذه المناطق

أصدر المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية، تقريرًا عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، منبهًا بوجود سماءً غائمة جزئيًا تتخللها سُحب ممطرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرّمة.

ووفقًا لصحيفة "سبق" السعودية، يتوقع المركز أيضًا تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح على أجزاءٍ من مناطق حائل، الجوف، تبوك، الحدود الشمالية، الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية.

وأشار التقرير، إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18 - 42 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وشمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الأوسط والشمالي بسرعة 16 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

فيما توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند؛ تشكُّل سحب ممطرة على عدة مناطق اليوم.

وقال المسند على حسابه بموقع "تويتر"، إنه من المتوقع اليوم أن تتشكّل السحب التي قد تكون ممطرة على أجزاءٍ من القصيم، الوشم جنوبي منطقة حائل وأجزاءٍ من جبال السروات في منطقتي عسير والباحة.