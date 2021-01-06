الوضع يتدهور.. إسبانيا تفرض قيودا صارمة لمواجهة "أسابيع صعبة" من كورونا

يستمر الوضع الوبائي في إسبانيا في التدهور، خاصة بعدما ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى أعلى رقم خلال شهرين.

فقد أبلغت وزارة الصحة عن 30759 إصابة جديدة، خلال عطلة نهاية الأسبوع وما يقرب من 2000 مريض آخر في المستشفيات.

ووفقا لوسائل إعلام إسبانية، قال وزير الصحة، سلفادور إيلا، مؤتمرا صحفيا: "أمامنا أسابيع صعبة وعلينا أن نستمر في حذرنا"، مستبعدا فرض حظر شامل على البلاد لكنه أشار إلى أن هناك استعدادت لفرض قيود محلية أكثر صرامة.

وتم الإبلاغ عن الإصابات الجديدة على مدى أربعة أيام اعتبارا من الخميس الماضي إلى الأحد. خلال عطلة نهاية الأسبوع السابقة، التي امتدت أيضًا بسبب عيد الميلاد.

وفي الأول من يناير، جاءت 15٪ من جميع اختبارات فيروس كورونا في إسبانيا إيجابية - وهي زيادة كبيرة مقارنة بيوم عيد الميلاد عندما كانت 10٪ من الاختبارات إيجابية للفيروس.

وبعد أسابيع من الارتفاع المستمر في الإصابات، عادت الحالات التي يستلزم مكوثها في المستشفيات إلى المستويات التي شوهدت قبل شهر.

ويستخدم مرضى كوفيد -19 حاليًا أكثر من 11٪ من جميع أسرة المستشفيات في إسبانيا و 23٪ من وحدات العناية المركزة المتاحة.

وقوبلت تلك التقارير بقرارات من الحكومات المحلية لتشديد القيود مرة أخرى لوقف انتشار المرض مرة أخرى.

وأعلنت فالنسيا أن الإغلاق الحالي سيستمر حتى 31 يناير، على سبيل المثال.

وفي كاتالونيا، 35٪ من وحدات العناية المركزة مشغولة. وبالتزامن مع الارتفاع الخطير في عدد المرضى والإصابات، أعلن مسؤولو الصحة الكاتالونية عن قيود جديدة يوم الاثنين ستدخل حيز التنفيذ يوم الخميس.

وتشمل منع الناس من مغادرة بلدياتهم لأسباب غير جوهرية وإغلاق المحلات الكبرى ومراكز التسوق.

كما أعلن المسؤولون في أراجون أيضا يوم الاثنين أنه سيتم إغلاق الحانات والمطاعم والشركات غير الأساسية بحلول الساعة 8 مساءً ، من بين قيود أخرى.

وكانت منطقة كامبو دي جبل طارق محصورة أيضا خلال عطلة نهاية الأسبوع بسبب ارتفاع عدد الحالات والقلق بشأن البديل الجديد للفيروس في المملكة المتحدة، والذي ينتشر بسرعة في إقليم جبل طارق الساحلي البريطاني.

وحصرت مدريد يوم الاثنين عدة أحياء وبلدات أخرى، ولم تسمح للناس بمغادرة المناطق أو دخولها دون مبرر.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، أبلغت إسبانيا عن 241 حالة وفاة أخرى، وبذلك يصل العدد الرسمي للقتلى إلى 51.078.