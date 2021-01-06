جدة - نرمين السيد - وذكرت القناة 13 العبرية، أن قرار التشديد يتضمن إغلاق جميع المؤسسات التعليمية، وأماكن العمل باستثناء الوظائف الحيوية، وكذلك عدم الخروج من المنازل سوى للاحتياجات الضرورية وداخل مدينة الإقامة فقط، إضافة إلى منع التجمعات لأكثر من 10 أشخاص فقط.
وذكرت مصادر إسرائيلية، أن وزارة الصحة قدمت توصية للحكومة الإسرائيلية، تدعوها إلى فرض إغلاق شامل، فيما قال مسؤولون كبار فى وزارة الصحة، إنه ينبغى إغلاق المرافق وبضمنها المدارس بجميع المراحل وكذلك روضات الأطفال، وذلك فى أعقاب بيانات الوزارة التى أظهرت تسجيل أكثر من 8300 إصابة جديدة بفيروس كورونا، أمس، وارتفاع الفحوصات الإيجابية للفيروس إلى 7.6%.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إغلاق شامل لمدة 10 أيام فى إسرائيل لمواجهة كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.