إغلاق شامل لمدة 10 أيام فى إسرائيل لمواجهة كورونا

جدة - نرمين السيد - وذكرت القناة 13 العبرية، أن قرار التشديد يتضمن إغلاق جميع المؤسسات التعليمية، وأماكن العمل باستثناء الوظائف الحيوية، وكذلك عدم الخروج من المنازل سوى للاحتياجات الضرورية وداخل مدينة الإقامة فقط، إضافة إلى منع التجمعات لأكثر من 10 أشخاص فقط.

وذكرت مصادر إسرائيلية، أن وزارة الصحة قدمت توصية للحكومة الإسرائيلية، تدعوها إلى فرض إغلاق شامل، فيما قال مسؤولون كبار فى وزارة الصحة، إنه ينبغى إغلاق المرافق وبضمنها المدارس بجميع المراحل وكذلك روضات الأطفال، وذلك فى أعقاب بيانات الوزارة التى أظهرت تسجيل أكثر من 8300 إصابة جديدة بفيروس كورونا، أمس، وارتفاع الفحوصات الإيجابية للفيروس إلى 7.6%.