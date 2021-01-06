إنجاز خليجي وعربي.. رسالات تهنئة لـ أمير الكويت بعد نجاح قمة العُلا

تلقى أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأربعاء، رسالات تهنئة وشكر من رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ورئيس الحكومة صباح الخالد.

ووفقًا لصحيفة "القبس" الكويتية، أعرب الغانم باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس الأمة عن شكره وتقديره لجهود الشيخ نواف للسعي لإعادة البيت الخليجي بعد المصالحة بين الأشقاء والتي توجت بالتوقيع على بيان العلا والبيان الختامي للقمة الخليجية.

وأكد أن ما قامت به الكويت منقادة لحكمة الأمير من دور سامي ساقه نبل المقصد وروح الأخوة يسجله التاريخ بمدد من نور وهو مدعاة فخر واعتزاز الجميع في البلاد، مستذكرا بكل الاعتزاز ما بذله الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد من دبلوماسية رائدة في رأب البيت الخليجي والتي تكللت بالتوفيق والنجاح.

وبعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، برسالة شكر جوابية إلى الغانم، ضمنها خالص شكره على ما أبداه هو وأعضاء مجلس الأمة من طيب المشاعر وصادق الدعاء، معربا عن بالغ سعادته بالتوقيع على بيان العلا والبيان الختامي للقمة الخليجية والذي يمثل إنجازًا تاريخيًا سيسهم في تعزيز التضامن ووحدة الصف الخليجي والعربي والدفع بمسيرة مجلس التعاون الخليجي لتحقيق الأهداف المنشودة للدول الخليجية وشعوبها.

وأكد الشيخ نواف جهود الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد لضمان منظومة مجلس التعاون والحفاظ على تضامن ووحدة الصف الخليجي والعربي والتي سعد الجميع بتحقيق تلك المساعي وإعادة اللحمة الخليجية ولم الشمل بين الأشقاء.

وحسب صحيفة "الجريدة"، تلقى الأمير رسالة من رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد عبر فيها باسمه ونيابة عن الوزراء عن خالص التهاني بمناسبة التوقيع على بيان العلا والبيان الختامي للقمة الخليجية ونجاح اجتماع الدورة الـ41 لمجلس التعاون الخليجي.

وأعرب بهذه المناسبة عن فخره بجهود الشيخ نواف التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز الخليجي والعربي الذي سيعزز من روح التعاون والتآزر بين الأشقاء.