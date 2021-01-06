السودان يحبط هجومين كبيرين لقوات إثيوبية ويأسر أحد عناصرها.. تفاصيل

أحبط الجيش السوداني، هجومين نفذتهما قوات إثيوبية على منطقة الفشقة الحدودية.

وأفاد موقع "سوادن تربيون"، بأن الجيش تمكن من التصدي للهجومين الكبيرين، وأسر أحد المهاجمين، وذلك في أحدث مواجهات بين الطرفين بعد فترة من الترقب الحذر.

كما نجح الجيش السوداني في استرداد مساحات زراعية، كانت قوات ومليشيات إثيوبيا قد وضعت يدها عليها بقوة السلاح في الـ 26 عامًا الماضية.

وتفصيلا، قالت مصادر عسكرية موثوقة، لـ"سودان تربيون"، أمس الثلاثاء: "إن قوة من سلاح المظلات والاستخبارات العسكرية تصدت، لهجوم من قوات إثيوبية مزدوة بأسلحة ثقيلة.

وأوضحت أن الاشتباك العسكري الجديد وقع في منطقة سريبة الحدودية التابعة للفشقة الكبرى المحاذية لإقليم تيجراي الإثيوبي، مستبعدة أن يكون الاشتباك مع مليشيات نظرًا للأسلحة الثقيلة التي هاجمت بها.

ولفتت المصادر إلى أن الجيش السواني نجح في أسر أحد عناصر القوات الإثيوبية بالسلاح الذي يحمله (القرنوف).

وكشفت المصادر العسكرية عن تصدي قوات الاحتياط السودانية، لهجوم آخر في منطقة العلاو الحدودية، تزامن مع هجوم منطقة سريبة.

وأشارت إلى أن الاشتباك وقع بعد أن توغل مليشيا مسلحة داخل الأراضي السودانية لنهب "تركتر مزود بمقطورة" لمزراع سوداني، أثناء عملية حصاد محصول الذرة.