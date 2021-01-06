تؤسس لمرحلة جديدة.. أول تعليق لبناني على قمة العُلا

علق رئيس الوزراء اللبناني المكلف، سعد الحريري، اليوم الأربعاء، على القمة الخليجية التي احتضنتها مدينة العلا السعودية.

وقال الحريري في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": قمة "العلا" تؤسس لمرحلة جديدة من العمل العربي المشترك وتؤكد أن التضامن بين الأشقاء هو أمضى سلاح في مواجهة التحديات".

وأضاف: "نتوجه للمناسبة بتحية لجهود وحرص قيادات مجلس التعاون الخليجي على وحدة الصف وتذليل الخلافات مهما كانت".

وعقد أمس الثلاثاء، بمدينة العلا السعودية القمة الخليجية الـ41، حيث أكد البيان الختامي للقمة، عودة العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين دول الرباعي العربي وقطر واحترام سيادة الدول العربية وعدم التدخل في شؤونها.

وأعربت دول عدة عربية وأجنبية، أمس الثلاثاء، عن ترحيبها الكبير بنتائج القمة الخليجية التي دعمتها جهود الوساطة الكويتية، واتفاق المصالحة الذي يعد بمثابة خطوة مهمة على درب إعادة ترتيب البيت الخليجي.