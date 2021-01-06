إصابة ضابط إسرائيلي ومجندة خلال تدريبات لإطلاق النار| تفاصيل

أصيب ضابط ومجندة في الجيش الإسرائيلي، بجروح طفيفة في حادث تدريب وقع في ميدان رماية داخل قاعدة عسكرية بالجنوب.
وذكرت القناة الـ12 العبرية، صباح اليوم الأربعاء، أن ضابطا إسرائيليا ومجندة، أصيبا بجروح طفيفة خلال تدريبات للرماية، في موقع شيزفون بالنقب، وتم نقلهم إلى مدينة إيلات لتلقي العلاج.
وأشارت القناة إلى أن هذه الحادثة واحدة من عشرات الحوادث التي تحدث في مواقع التدريبات الخاصة بالجيش، حيث أصيب عدة جنود بالعام الماضي، بسبب أخطاء في استخدام السلاح خلال التدريبات.
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