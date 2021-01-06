رئيس الشاباك الأسبق يكشف تفاصيل اغتيال يحيى عياش

كشف الرئيس الأسبق لجهاز الشاباك، عضو الكنيست آفي ديختر، عن بعض التفاصيل في عملية اغتيال القائد بكتائب القسام يحيى عياش في غزة، التي كان مسؤولا عنها قبل 25 سنة.

ونشرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، صباح اليوم الأربعاء، تفاصيل مقابلة خاصة مع ديختر، قال فيها: "قبل 25 عاما، كان اسم يحيى عياش، يشكل لنا صدمة في إسرائيل".

وأضاف: "لقد تم تلقيبه بالمهندس بسبب خبرته في اعداد العبوات الناسفة، التي أدت الى مقتل مئات المواطنين الإسرائيليين، في عشرات العمليات الإستشهادية".

وبحسب الصحيفة، أكد ديختر أنه "عندما توجه عياش الى غزة، لم يكن لدى الشاباك معلومات عنه، وكانت عملية البحث عنه، تشبه العملية الجراحية" على حد وصفه.

ولفت إلى أن جهاز الشاباك هو الذي اقترح فكرة تزويد عياش بهاتف محمول مفخخ، وبعد عدة محاولات، تم تفجير الجهاز وانتهت قصته".

وأشار ديختر الى أن عياش كان أحد أهم المسؤولين عن إدخال العمليات التفجيرية لإسرائيل في عقد التسعينيات، التي أدت لمقتل أكثر من مئة إسرائيلي، وجرح المئات".