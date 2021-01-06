موعد صرف الدفعة 38 من برنامج حساب المواطن لعام ١٤٤٢ هجريا وشروط القبول

برنامج حساب المواطن، من أهم الأمور التي ينتظرها كافة المواطنين في المملكة العربية السعودية هي تحديد موعد صرف الحساب للدفعة ٣٨ لعام ١٤٤٢ هجريا، حيث اقتراب موعد إيداع حساب مواطن للدفعة الجديدة فلهذا الأمر ينتظر جميع المواطنين تحديد موعد صرفه، فيعد هذا البرنامج من أهم البرامج المميزة والجيدة التي تساعد الأسر محدودة الدخل في المملكة العربية السعودية، حيث إنه يقدم دعم مادي لتلك الأسر شهريا في معاد محدد وثابت يعلن عنه من هم مسؤولين عن البرنامج لصرفه.

موعد صرف حساب المواطن بالسعودية لعام ١٤٤٢ هجريا

بعد صرف دفعة حساب المواطن لشهر ديسمبر ٢٠٢٠ ميلاديا يوم الخميس الموافق ١٠/١٢/٢٠٢٠ ينتظر المواطنون السعوديين تحديد موعد صرف دفعة يناير ٢٠٢١ ميلاديا، فقد أعلن المسؤولون عن البرنامج أنه سوف يتم إيداع الحساب يوم الأحد الموافق ٢٦/٥/١٤٤٢ هجريا لشهر جمادى الأولى ١٠/١/٢٠٢١ ميلاديا، وينتظر جميع المستفيدين من البرنامج عداد حساب المواطن الذي يتم تقديمه من قبل الموقع الرسمي للبرنامج.

شروط الحصول على معونة حساب المواطن

• يتم صرف حساب المواطن للمرأة المطلقة المسؤولة عن رعاية أبنائها.

• يصرف لذوى الاعاقة البدنية وغير القادرين علي القيام باي عمل يرزقون منه بسبب سوء حالتهم الصحية والبدنية.

• ان يكون المستفيد من هذا البرنامج عمره ٣٥ عاما او اكثر من ذلك.

• المرأة الارملة التي توفي زوجها.

• وايضا يستطيع كل من ليس لهم دخل شهري او معاش شهري قابت الاستفادة من هذا البرنامج.

كيفية الاستعلام عن حساب المواطن

تم ايداع ١. ٨ مليار ريال سعودي في حساب اكثر من مليون مواطن بالمملكة العربية السعودية ممن هم مستفيدين من برنامج حساب المواطن للدعم المادي للمواطنين، ولتتمكن من الاستعلام عن الحساب عن طريق رقم الهوية يمكنك اتباع الخطوات الأتية:

• تقوم بالدخول علي الموقع الرسمي للبرنامج، ثم تقوم باختيار الخدمات الالكترونية للمواطنين.

• ثم تقوم باختيار خدمة الاستعلام عن اهلية المتقدم للحساب ، وتقوم بكتابة رقم هويتك به.

• ثم يطلب منك ان تدخل رمز للتحقق من هويتك، واخيرا تقوم باختيار الاستعلام وسوف تتحقق من اهليتك وحالتها.