تعد منصة مزايا واحدة من المنصات الالكترونية الهامة للمنشآت على شبكى الإنترنت، وذلك لكون تلك المنصة الإلكترونية تعمل على تقديم عدد كبير من الخدمات والمزايا المختلفة و المتنوعة، مقابل أسعار تنافسية لكون تلك الخدمات مدعومة بشكل جزئي أو كلي، وذلك بغرض المشاركة في نمو كافة المنشآت ودعم استقرارها، والمساهمة في نجاح أعمالها، بعد الشماركة في رفع جودة الخدمات التي تقدم إليها، وقد قامت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” مؤخرا، بالكشف عن كيفية قيام صاحب المنشأة بإضافة الخدمات المتنوعة لمنشأته من خلال منصة “مزايا”، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع التغريدات ” تويتر”.

كيفية اضافة الخدمات للمنشأة عبر منصة مزايا

حيث نشر الحساب الرسمي للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” على تويتر، عن الخطوات التي يجب اتباعها عند إضافة الخدمات إلى منصة “مزايا”، وآلية القيام بذلك وذلك من خلال الخطوات التالية:

يتم الدخول الى منصة مزايا من خلال النفاذ الوطني.

يتم اختيار أيقونة ” إضافة المزايا والخدمات “.

سوف يتم بعدها مراجعة البيانات التي تم إدخالها والخدمات المقدمة.

بعد انتهاء المراجعة، سوف تظهر الخدمات تلقائيا على مزايا.

من ناحية أخرى فقد أشار الحساب الرسمي لهيئة “منشآت”، بأن الفترة التي يتم فيها التحقق من تطابق الشروط و توافر المتطلبات الأساسية والرد على الطلب المقدم، يستغرق حوالي 15 يوم عمل تبدأ منذ تاريخ إرسال الطلب

ما هي الأهداف التي تتحقق للمنشأة عبر منصة ” مزايا ” ؟

من ناحية أخرى فقد حددت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، عدة أهداف تكتسبها المنشآت من منصة مزايا، وهي:

العمل على رفع كفاءة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

العمل على تخفيض تكاليف تشغيل المنشآت، وتحسين أدائها.

العمل على المساعدة في تغيير بيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكون جاذبة للكفاءات.

العمل على تحسين جودة الخدمات التي يتم تقديمها سواء للمنشآت الصغيرة أوالمتوسطة.

العمل على تسهيل التزام كلا من المنشآت الصغيرة أوالمتوسطة بكافة متطلبات الجهات التنظيمية

ما هو الرقم الموحد للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ” منشآت ” ؟

يمكن التواصل مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ” منشآت ” من خلال الاتصال عبر الرقم الموحد 920018888