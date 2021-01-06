إندونيسيا.. مقتل متشددين يشتبه في تفجيرهما كنيسة بالفلبين

قتلت وحدة من القوات الخاصة، المعنية بمكافحة الإرهاب، في إندونيسيا، اليوم، شخصين، تشتبه الشرطة، بأنهما ضالعان، في تفجيرين وقعا في كنيسة بالفلبين عام 2019.
وقالت الشرطة في بيان إن مداهمة مخبأ للمتشددين، قامت بها وحدة دينوس 88، في ماكاسار، بسولاويسي الجنوبية، بوسط البلاد، أدت إلى تبادل لإطلاق النار مع شخصين يشتبه بأنهما متشددان قاوما اعتقالهما، مما أدى إلى مقتلهما.
وقال قائد شرطة ماكاسار، ويتنو أوريب لاكسانا إن المشتبه بهما ضالعان في التفجيرين اللذين وقعا بكنيسة في إقليم تقطنه أغلبية مسلمة في جزيرة غولو بالفلبين ذات الأغلبية المسيحية الكاثوليكية والذي أسفر عن مقتل أكثر من 20 شخصا وإصابة ما يزيد عن 100.
وتشتبه الشرطة بأنهما عضوان في جماعة أنصار الدولة، وهي جماعة تستلهم فكر تنظيم داعش، ونفذت سلسلة هجمات في
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