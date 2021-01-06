الشرطة الإندونيسية تقتل شخصين على صلة بتفجيرين في كنيسة بالفلبين

قتلت وحدة من القوات الخاصة المعنية بمكافحة الإرهاب في إندونيسيا اليوم الأربعاء، شخصين تشتبه الشرطة في أنهما ضالعان في تفجيرين وقعا بكنيسة بالفلبين في 2019 وأسفرا عن مقتل أكثر من 20 شخصا وإصابة ما يزيد عن 100.

وقالت الشرطة في بيان، إن ”مداهمة مخبأ للمتشددين قامت بها وحدة دينسوس 88 في ماكاسار بسولاويسي الجنوبية بوسط البلاد أدت إلى تبادلٍ لإطلاق النار مع شخصين يشتبه في أنهما متشددان قاوما اعتقالهما؛ ما أسفر عن مقتلهما“.

وقال ويتنو أوريب لاكسانا، قائد شرطة ماكاسار، إن المشتبه فيهما ضالعان في التفجيرين اللذين وقعا بكنيسة في إقليم تقطنه أغلبية مسلمة في جزيرة جولو بالفلبين ذات الأغلبية المسيحية الكاثوليكية.

وتشتبه الشرطة في أن المشتبه فيهما عضوان في جماعة أنصار الدولة، وهي جماعة تستلهم فكر تنظيم ”داعش“ ونفذت سلسلة هجمات في إندونيسيا.