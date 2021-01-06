الهند: ارتفاع عدد الإصابات بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا إلى 71 شخصا

أعلنت وزارة الصحة الهندية ارتفاع عدد حالات الإصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد، التي تم اكتشافها مؤخرا في المملكة المتحدة، إلى 71 شخصا.

وأوضحت الوزارة - في بيان نقلته قناة "أنديا تي في" الهندية اليوم /الأربعاء/ - أنه تم عزل المصابين، وتتبع المخالطين في مسعى للحد من تفشي الفيروس بالبلاد.

وكانت الهند قد سارعت بفرض قيود لمنع انتشار السلالة الجديدة بها، حيث أعلنت التعليق المؤقت لجميع الرحلات الجوية القادمة من المملكة المتحدة اعتبارا من منتصف ليل 23 ديسمبر حتى 7 يناير الجاري، والاختبار الإلزامي لجميع الركاب العائدين من المملكة المتحدة.