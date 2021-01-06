أعلنت وزارة الصحة الهندية ارتفاع عدد حالات الإصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد، التي تم اكتشافها مؤخرا في المملكة المتحدة، إلى 71 شخصا.
وأوضحت الوزارة - في بيان نقلته قناة "أنديا تي في" الهندية اليوم /الأربعاء/ - أنه تم عزل المصابين، وتتبع المخالطين في مسعى للحد من تفشي الفيروس بالبلاد.
وكانت الهند قد سارعت بفرض قيود لمنع انتشار السلالة الجديدة بها، حيث أعلنت التعليق المؤقت لجميع الرحلات الجوية القادمة من المملكة المتحدة اعتبارا من منتصف ليل 23 ديسمبر حتى 7 يناير الجاري، والاختبار الإلزامي لجميع الركاب العائدين من المملكة المتحدة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الهند: ارتفاع عدد الإصابات بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا إلى 71 شخصا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.