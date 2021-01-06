ضاحي خلفان عن قمة العلا: إذا صلحت النوايا صلحت الأعمال

علّق ضاحي خلفان قائد شرطة دبي علي مصالحه السعودية دوله قطر بعد زيارة امير قطر الي السعودية أمس.
وغرد ضاحي خلفان من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "في اعتقادي ان المصالحة مع المملكة...وانتظار البقية للوضع...هي عملية موفقة...المقاطعة أصلا هي لمطالب سعودية في الأساس...الامتثال لتنفيذها.. هو المطلب...ونأمل ان تكون الامور على مايرام".
وتابع: "الجميع خاسر من استمرار الوضع السابق...وقطر بعد اذا نفذت مطالب المملكة العربية السعودية لدول التحالف.. انتهى الأمر كما ينبغي. إذا صلحت النوايا صلحت الأعمال".
وعقد أمس الثلاثاء، بمدينة العلا السعودية القمة الخليجية الـ41، حيث أكد البيان الختامي للقمة على عودة العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين دول الرباعي العربي ودولة قطر واحترام سيادة الدول العربية وعدم التدخل في شؤونها.
وعقد أمس الثلاثاء، بمدينة العلا السعودية القمة الخليجية الـ41، حيث أكد البيان الختامي للقمة على عودة العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين دول الرباعي العربي ودولة قطر واحترام سيادة الدول العربية وعدم التدخل في شؤونها.
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