بعد رفع تخصيب اليورانيوم لـ 20%.. إيران تهدد بإجراءات جديدة فى الملف النووي

أعلنت إيران، اليوم الأربعاء أنها لديها القدرة على تخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء تتراوح بين 40% إلى 60%.

ووفقا لـ وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء، وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية،علي أكبر صالحي، إن طهران تقوم بتركيب ألف جهاز طرد مركزي إضافي لتخصيب اليورانيوم.

وأشار صالحي إلى أن أجهزة الطرد المركزي الجديدة ستسمح لإيران بتخصيب ما يصل إلى 9 كجم من اليورانيوم بنسبة 20٪ شهريًا.

وقال المتحدث باسم المنظمة، الثلاثاء، إن الجمهورية الإيرانية قادرة على تخصيب اليورانيوم بنسبة تتراوح بين 40٪ و 60٪، وفقا للوكالة الإيرانية.

ومن جانبه، قال نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الثلاثاء، إن اليورانيوم المخصب مخصص لاستخدام مفاعل أبحاث، وإنه أبلغ المنظمة الدولية للطاقة الذرية "بالكامل" بالمستوى الجديد للتخصيب ، حسبما أفادت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية.

وأضاف أن التخصيب بنسبة 20٪ يتوافق مع المادة 36 من خطة العمل الشاملة المشتركة، وهو الاسم الرسمي للاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى العالمية في عام 2015.

وتعتبر القوى العالمية أن مستويات التخصيب التي وصلت إليها إيران هي الأعلى انتهاكا لـ الصفقة.

وكتب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على تويتر "إجراءاتنا قابلة للتراجع تماما عند الامتثال الكامل من قبل جميع الأطراف" للاتفاق النووي.

وانسحبت الولايات المتحدة من الصفقة في عام 2018، بينما قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إنه سيعود للانضمام إلى خطة العمل الشاملة المشتركة.