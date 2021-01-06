إعادة اللاجئين ورفض التدخل الإيراني.. أبرز مخرجات قمة العُلا الخليجية حول سوريا

كانت سوريا حاضرة ضمن البيان الختامي لقمة "العلا" الخليجية، أمس الثلاثاء، حيث تم تأكيد اعتماد مبادئ "جنيف 1"، وقرار مجلس الأمن رقم 2254، لعملية الحل السياسي في سوريا.

وأكد البيان الختامي للمجلس الأعلى لدول التعاون الخليجي، مواقفه وقراراته الثابتة بشأن الأزمة السورية، والحل السياسي القائم على مبادئ (جنيف 1)، وقرار مجلس الأمن رقم 2254، الذي ينص على تشكيل هيئة انتقالية للحكم تتولى إدارة شؤون البلاد، وصياغة دستور جديد لسوريا، والتحضير للانتخابات لرسم مستقبل جديد لسوريا يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق.

كما أعرب المجلس عن إدانته التواجد والتدخل الإيراني في سوريا، مطالبًا طهران بخروج كافة قواتها والميليشيات التي جندتها إضافة إلى "حزب الله" اللبناني.

وعبر المجلس الأعلى عن أمله بأن تسفر اجتماعات اللجنة الدستورية في سوريا عن توافق سريع، وأن يكون ذلك معينًا للجهود المبذولة للوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية ويحقق للشعب السوري تطلعاته المشروعة، مجددًا دعمه لجهود الأمم المتحدة لتحقيق ذلك.

وأكد دعمه جهود الأمم المتحدة للعمل على إعادة اللاجئين والنازحين السوريين إلى مدنهم وقراهم بإشراف دولي وفق المعايير الدولية، وتقديم الدعم لهم في دول اللجوء، ورفض أي محاولات لإحداث تغييرات ديمجرافية في سوريا.

وبشأن التدخل الإيراني، أكد أنه يجب أن تشمل أية عملية تفاوضية مع طهران معالجة سلوكها المزعزع لاستقرار المنطقة، وبرنامج الصواريخ الإيرانية بما في ذلك الصواريخ الباليستية والكروز والطائرات المسيرة، والبرنامج النووي، وضرورة إشراك دول مجلس التعاون في مثل هذه العملية.

ورحب المجلس الأعلى للقمة الخليجية بقرار الولايات المتحدة الأمريكية بتصنيف "الحرس الثوري" الإيراني كمنظمة إرهابية، الذي يعتبر قوة إيران الأساسية في إدارة ميليشياتها في سوريا وباقي الدول العربية.

وعقدت أمس، قمة مجلس التعاون الخليجي في مدينة العلا السعودية، بتوقيع اتفاق المصالحة بين دول الرباعي العربي وقطر.