رئاسة الحرمين تكشف متوسط أداء العمرة خلال مراحل العودة التدريجية بعد كورونا

نشرت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، اليوم الأربعاء، إحصائية لمتوسط أداء فريضة العمرة خلال مراحل تنظيم عودة المعتمرين تدريجيا.

وقالت الرئاسة، في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، إن بدء عودة المعتمرين تدريجيا في أكتوبر الماضي، شهد ثلاث مراحل: الأولى والثانية، كانتا منذ الرابع من أكتوبر 2020 حتى 31 من الشهر نفسه، حيث بلغ متوسط الطواف 21 دقيقة، فيما كان متوسط الانتقال من الطواف للمسعى 6 دقائق، ومتوسط السعي 33 دقيقة؛ ليكون إجمالي متوسط رحلة ضيوف الرحمن لأداء مناسك العمرة 60 دقيقة.

وأضافت، أن المرحلة الثالثة بدأت في نوفمبر 2020 بمتوسط طواف 24 دقيقة والانتقال من الطواف للمسعى 8 دقائق، فيما بلغ متوسط السعي 40 دقيقة بإجمالي رحلة عمرة 72 دقيقة.

وامتدت المرحلة الثالثة خلال شهر ديسمبر 2020 بمتوسط طواف 30 دقيقة، والانتقال من الطواف للمسعى في 10 دقائق، والسعي 53 دقيقة بإجمالي متوسط رحلة عمرة لضيوف الرحمن 93 دقيقة.

وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أعلنت الاثنين الماضي، عن تفويج أكثر من 5 ملايين ونصف المليون معتمر ومصلٍ منذ بدء العودة التدريجية للعمرة والصلاة بعد تفشي فيروس كورونا.

وأظهرت إحصائية جديدة لها أن عدد المعتمرين الذين تمّ تفويجهم 1.514.000 معتمر و422.000 مُصل حتى الآن.