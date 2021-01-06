نشرت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، اليوم الأربعاء، إحصائية لمتوسط أداء فريضة العمرة خلال مراحل تنظيم عودة المعتمرين تدريجيا.
وقالت الرئاسة، في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، إن بدء عودة المعتمرين تدريجيا في أكتوبر الماضي، شهد ثلاث مراحل: الأولى والثانية، كانتا منذ الرابع من أكتوبر 2020 حتى 31 من الشهر نفسه، حيث بلغ متوسط الطواف 21 دقيقة، فيما كان متوسط الانتقال من الطواف للمسعى 6 دقائق، ومتوسط السعي 33 دقيقة؛ ليكون إجمالي متوسط رحلة ضيوف الرحمن لأداء مناسك العمرة 60 دقيقة.
وأضافت، أن المرحلة الثالثة بدأت في نوفمبر 2020 بمتوسط طواف 24 دقيقة والانتقال من الطواف للمسعى 8 دقائق، فيما بلغ متوسط السعي 40 دقيقة بإجمالي رحلة عمرة 72 دقيقة.
وامتدت المرحلة الثالثة خلال شهر ديسمبر 2020 بمتوسط طواف 30 دقيقة، والانتقال من الطواف للمسعى في 10 دقائق، والسعي 53 دقيقة بإجمالي متوسط رحلة عمرة لضيوف الرحمن 93 دقيقة.
وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أعلنت الاثنين الماضي، عن تفويج أكثر من 5 ملايين ونصف المليون معتمر ومصلٍ منذ بدء العودة التدريجية للعمرة والصلاة بعد تفشي فيروس كورونا.
وأظهرت إحصائية جديدة لها أن عدد المعتمرين الذين تمّ تفويجهم 1.514.000 معتمر و422.000 مُصل حتى الآن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئاسة الحرمين تكشف متوسط أداء العمرة خلال مراحل العودة التدريجية بعد كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.