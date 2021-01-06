نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفد من كوريا الجنوبية يتوجه إلى إيران سعيا للإفراج عن السفينة المحتجزة وطاقمها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توجه وفد من كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، إلى إيران سعيًا للإفراج عن السفينة المحتجزة وطاقمها، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وقد أفادت وسائل إعلام إيرانية، في وقت سابق، بأن الحرس الثوري احتجز سفينة كورية جنوبية في الخليج.

وقد أعلن الحرس الثوري الإيراني، احتجاز سفينة في مياه الخليج، حسبما ذكرت وسائل إعلام أوروبية.

وحسب بيان القوات البحرية في الحرس الثوري فقد تم احتجاز السفينة قرب جزيرة فارسي وسحبها إلى ميناء بوشهر جنوب إيران.

وكان الحرس الثوري، أعلن احتجازه ناقلة النفط البريطانية في مضيق هرمز، منذ نحو ثلاث أسابيع.