وزير الدفاع العراقى: لن نسمح بحرب أهلية

جدة - نرمين السيد - حذر وزير الدفاع العراقى جمعة عناد، اليوم الأربعاء، من أن استهداف المنطقة الخضراء والبعثات الدبلوماسية قد يجر البلاد إلى حرب أهلية يكون المواطنون العراقيون ضحيتها، مشددا أنه يجب على القادة السياسيين وضع مصلحة البلاد أولا.





وقال عناد فى تصريح خاص لقناة العربية: "ما زلنا بحاجة للتحالف الدولى لدعم الجيش العراقى"، وتابع: "نعمل لتأمين البعثات الدبلوماسية وملاحقة مطلقى الصواريخ، وللأسف هناك من يريد جرنا لصدام مسلح ولن نسمح بذلك". وأضاف وزير الدفاع العراقى، أن الجيش يواجه تحديات كبيرة أهمها ملاحقة فلول داعش ونقص التدريب وضعف جهاز الاستخبارات، موضحا أن "التسليح والتدريب أهم التحديات أمام قواتنا المسلحة وتنظيم داعش انتهى فى العراق باستثناء بعض الخلايا". وكان رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، قال فى وقت سابق إن زمن العبث والفوضى قد ولى وإن قرار العراق لن يكون بعد اليوم بيد المغامرين. وأضاف أيضا خلال كلمة له، أن العراق يواجه تحديات جمة على الأصعدة كافة، مؤكدا فى الوقت ذاته أن بلاده تحولت إلى ساحة حرب إقليمية وعالمية بالوكالة.

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