وزراء الداخلية العرب: اتفاق العلا يدعم جهود مكافحة الإرهاب

جدة - نرمين السيد - أعرب الدكتور محمد بن على كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، عن سعادته البالغة بالنجاح الكبير الذى حققته القمة الـ 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التى التأمت فى مدينة العلا بالمملكة العربية السعودية، وجهودهم الأخوية الصادقة فى رأب الصدع، ولم الشمل وإصلاح ذات البين، كنهج راسخ لتحقيق المصالح العليا لدول وشعوب المجلس، وتوثيق أواصر التعاون، وتضافر الجهود المشتركة لمواجهة التحديات التى تشهدها المنطقة.





وأكد الدكتور كومان فى تصريحات له ونقلها المكتب العربى للتوعية الأمنية التابع للمجلس بالقاهرة، على أن نجاح هذه القمة التى أفضت إلى اتفاق (بيان العلا) الذى جرى توقيعه والتأكيد فيه على التضامن والاستقرار الخليجى والعربى والإسلامى، إنما يعكس ما تتمتع به منظومة مجلس التعاون من علاقات خاصة وقواسم مشتركة ويسجل مرحلة جديدة من التعاون الأخوى فى مواصلة مسيرة الخير وتحقيق الأمن والحفاظ على المكتسبات لخدمة أمن واستقرار وازدهار دول المنطقة وشعوبها؛ كما من شأنه أن يعزز مسيرة العمل الأمنى العربى المشترك ويدعم جهود مكافحة الإرهاب والجريمة. وأوضح أن هذه القمة الاستثنائية جسدت الدور الريادى والكبير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولى عهده الأمين فى توحيد الصف وتذليل الصعوبات وتحقيق المصالح العليا لدول الخليج العربى المشترك، بالإضافة إلى دورهم المتميز فى خدمة القضايا العربية والإسلامية. وثمن الدكتور محمد بن على كومان فى ختام تصريحاته، الجهود التى بذلتها المملكة العربية السعودية فى إنجاح هذه القمة التى حملت إسم (قمة السلطان قابوس والشيخ صباح) طيب الله ثراهما عرفانا بأدوارهما وجهودهما الجليلة فى خدمة المصالح العربية المشتركة، متمنيا لدول مجلس التعاون الخليجى والدول العربية كافة المزيد من الأمن والاستقرار والتنمية والتقدم والازدهار.

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