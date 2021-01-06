الأولى من نوعها.. وزير الخزانة الأمريكى يصل إلى السودان

جدة - نرمين السيد - وكان فى استقبال الوزير الأمريكى، بمطار الخرطوم، وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادى السودانية المكلفة هبة محمد على، والقائم بالأعمال الأمريكى بالسودان برايان شوكان.

وتأتى الزيارة فى إطار تطور العلاقات بين السودان والولايات المتحدة الأمريكية، خصوصا بعد رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، واستعادة السودان لوضعه السيادى بالولايات المتحدة، مما يحصنه من جميع الدعاوى المستقبلية أمام المحاكم الأمريكية.

ومن المقرر أن يعقد وزير الخزانة الأمريكى لقاءات مع رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، وعدد من الوزراء والمسؤولين بهدف مناقشة الوضع الاقتصادى والمساعدات التى ستقدمها أمريكا للسودان بجانب موضوع حلحلة ديون السودان وموضوعات أخرى ذات طابع مشترك.