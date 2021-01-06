بينهم مسؤولون سابقون.. الكويت ترفع السرية المصرفية عن 13 شخصا

تقدمت هيئة مكافحة الفساد الكويتية "نزاهة"، بطلب إلى النيابة العامة، من أجل مخاطبة المصرف المركزي الكويتي، لرفع السرية المصرفية عن 13 شخصا، لم تحدد هوياتهم.
وقالت صحيفة "القبس" الكويتية، اليوم الأربعاء، إن نجل مسؤول رفيع (سابق) في الدولة و4 وكلاء سابقين في وزارة الصحة من بين الأسماء الواردة ضمن القائمة.
من جانبه، خاطب المركزي الكويتي، المصارف العاملة في البلاد، بشأن الإذن بتزويد هيئة مكافحة الفساد بالبيانات والمعلومات كافة المتعلقة بالحسابات والودائع والخزائن التابعة للشخصيات المذكورة، منذ تاريخ الـ 1 من فبراير 2016.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها إن "نزاهة" تلقت 49 بلاغا ورصدا ضد وزارة الصحة منذ 2016 وحتى شهر أكتوبر 2020.
من جهة أخرى، بلغ عدد الشيكات المرتجعة من قبل البنوك المحلية لعدم وجود رصيد نحو 2272 شيكا في النصف الأول من العام الماضي، بقيمة إجمالية 25.4 مليون دينار، في حين وصل عدد العملاء الذين يمتلكون تلك الشيكات إلى 1459 عميلا.
وبحسب "القبس"، أقفلت البنوك نحو 372 حسابا في النصف الأول بسبب ارتجاع 1108 شيكات لعدم وجود رصيد، تصل قيمتها الإجمالية إلى 12.8 مليون دينار، يملكها 358 عميلا.
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