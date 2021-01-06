بعد انهيار لبنان.. طلب عاجل من البطريرك الماروني لـ عون والحريري

طالب البطريرك الماروني في لبنان، مار بشارة بطرس الراعي، للرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، بعقد مصالحة شخصية ولقاء مسئول عن انتشال البلاد من قعر الانهيار، وذلك بتشكيل حكومة إنقاذ محررة من التجاذبات والمحاصصات.

ووفقًا لموقع "لبنان 24"، وجه الراعي في عظته اليوم، الأربعاء، مناشدة للمستشفيات الخاصة لإعداد ما يلزم من غرف وأجنحة لاستقبال المصابين بوباء كورونا.

كما دعا المصارف إلى تطبيق قانون الدولار الطالبي ليتمكن أهالي الطلاب من تأمين المال لهم وهم يتابعون دروسهم العليا في الخارج.

ويعاني لبنان من حالة فراغ حكومي منذ 5 أشهر، بعد تقدم حسان دياب وحكومته باستقالتهم في 10 أغسطس الماضي بسبب الانفجار المدمر بميناء بيروت، فضلا عن تفاقم الأزمات الاقتصادية والمالية والنقدية، وزيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا بصورة غير مسبوقة ما أدى إلى فرض إغلاق عام بالبلاد.

ولا يزال ملف تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة متعثرًا، بعد الاتهامات بين الفريق السياسي للرئيس ميشال عون، ورئيس الوزراء المكلف، سعد الحريري.

وكان سعد الحريري شن هجوما على التيار الوطني الحر الذي يتزعمه النائب جبران باسيل، متهما إياه بتعطيل العملية السياسية في لبنان وعرقلة تشكيل الحكومة الجديدة عبر الضغط بشروط تعجيزية تحول دون إنجاز التأليف الحكومي.

وانتقد تكتل لبنان القوي، في وقت سابق، الحريري، متهما إياه بإضاعة الوقت والسفر إلى خارج البلاد دون الاضطلاع بمسئولياته كرئيس وزراء مكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، واختلاق عراقيل داخلية لإخفاء "الأسباب الحقيقية وراء تأخير عملية التأليف الحكومي".