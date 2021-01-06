السعودية.. وظائف للرجال والنساء في النيابة.. وهذه شروط التقدم

أعلنت النيابة العامة السعودية، عن توفر فرص وظيفية للرجال والنساء، على كادر أعضاء النيابة العامة بمرتبة "ملازم تحقيق".

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، قالت النيابة، إن التقدم للوظيفة له شروط وهي أن يكون المتقدم حاصل على شهادة البكالوريوس في تخصص الشريعة أو ما يعادلها، والأنظمة أو ما يعادلها.

ودعت النيابة الراغبين بالتقديم ممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة، إلى التسجيل من خلال موقع النيابة العامة حتى 9 يناير.

يذكر أنه حسب الأنظمة في النيابة العامة، فإن مهمة ملازم تحقيق التي تم تعيين المرأة السعودية عليها تعني أنها "محقق جنائي" يحمل الصفة القضائية ويعمل على وظيفة (مدنية).

وتعد أول مرتبة في سلم وظائف أعضاء النيابة العامة بالسعودية، كما يمارس شاغلها التحقيق في الجرائم كالقتل والخطف والاغتصاب والابتزاز والسرقات والسطو المسلح والاعتداء على النفس والمال والعرض وتهريب المخدرات والمسكرات وترويجها، وغيرها من الجرائم التي تعاقب عليها الشريعة الإسلامية والأنظمة في السعودية.