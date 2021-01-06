الصين تعين مندوبا دائما جديدا بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية

أعلنت الصين اليوم /الأربعاء/ تعيين "تان جيان" في منصب مندوب الصين الدائم بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (أو بي سي دبليو)، ليحل محل "شيوي هونغ". جاء ذلك في بيان أصدره المكتب الإعلامي بمجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) اليوم، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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