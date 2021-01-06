إيران تكشف عن أدلة جديدة تورط إسرائيل في اغتيال العالم فخري زاده

كشفت إيران، اليوم الأربعاء، عن امتلاكها أدلة جديدة تثبت تورط إسرائيل في اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده.

ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، قال وزير الدفاع الإيراني، أمير حاتمي، اليوم الأربعاء، إن إيران تمتلك أدلة جادة حول ضلوع الكيان الصهيوني في اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده، مؤكدا أن المكافحة العالمية للإرهاب تتطلب التخلي عن السلوكيات المزدوجة.

وفي رسالة وجهها إلى نظرائه في أكثر من 60 دولة، أشار وزير الدفاع الإيراني إلى مبادرات وإنجازات العالم الإيراني في المجالات العلمية والبحثية، خاصة في إنتاج الأدوات والمعدات لمكافحة فيروس كورونا.

وفي إشارة إلى تاريخ التورط المباشر لأجهزة المخابرات، وخاصة جهاز المخابرات التابع للكيان الصهيوني المحتل في اغتيال علماء إيرانيين، قال العميد حاتمي، أن هناك أدلة دامغة على تورط هذا الكيان في هذا الاغتيال.

واعتبر حاتمي أن تجاهل هذه الجريمة يؤدي الى تكرارها وانعدام الأمن في العالم، مؤكدا ضرورة معاقبة المخططين لهذه الجريمة والمنفذين لها وشدد على أن ايران تحتفظ بحق الرد عليها.

وأكد على "ضرورة التخلي عن السلوك المزدوج في مكافحة إرهاب الدولة"، داعيا المجتمع الدولي إلى إدانة هذا العمل غير القانوني والإجرامي وغير الإنساني.

وفي نوفمبر الماضي، تعرض العالم الإيراني البارز، محسن فخري زادة، رئيس منظمة الابحاث والابداع بوزارة الدفاع، لهجوم ارهابي بنصب كمين في طريق سيارته بمدينة آبسرد التابعة لمنطقة دماوند شرقی العاصمة طهران مما أدى إلى وفاته.