أول تعليق من الاتحاد الأوروبي على المصالحة الخليجية وبيان قمة العلا

أصدر الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، بيانا رحب فيه بالمصالحة الخليجية وتوقيع بيان العلا الصادر عن قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت أمس في المملكة العربية السعودية.

وأكد الاتحاد الأوروبي أن المصالحة الخليجية تعزز الاستقرار الإقليمي وتستعيد وحدة مجلس التعاون بالكامل.

كما أشاد الاتحاد بدور الوساطة الأمريكية والكويتية في المصالحة الخليجية، معربا عن استعداده الكامل لدعم التكامل الإقليمي داخل مجلس التعاون الخليجي.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيانه: " مستعدون لتقوية الشراكة مع مجلس التعاون الخليجي".

وأكد البيان الختامي للقمة الخليجية التي استضافتها مدينة العُلا السعودية، الثلاثاء، أن القمة تكتسب أهمية بالغة لكونها أعلت المصالح العليا لمجلس التعاون الخليجي والأمن القومي العربي.

وقال البيان الختامي، إن حكمة القادة قادرة على تجاوز أي خلافات في البيت الخليجي، مؤكدًا أن "توقيع مصر على بيان العلا يؤكد العلاقات الأخوية التي تربطها بدول مجلس التعاون".

وأضاف البيان أن المجلس يؤكد رفض التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية للدول العربية، مشيرًا إلى أن "أي تفاوض مع إيران يجب أن يشمل الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة".

وتابع البيان: "المجلس الأعلى يؤكد حرصه على قوة وتماسك دول مجلس التعاون ووقوف دوله صفا واحدا في مواجهة أي تهديد".

وأشاد البيان بجهود دولة الكويت والولايات المتحدة لرأب الصدع، موضحًا أن مخرجات القمة تعيد العمل الخليجي المشترك إلى مساره الطبيعي.

وكان الاتحاد الأوروبي قد اعرب، اليوم الثلاثاء، عن ترحيبه الكبير بموافقة المملكة العربية السعودية على فتح الحدود مع قطر.

وأكد على أن اتفاق المصالحة بمثابة خطوة مهمة على درب إعادة ترتيب البيت الخليجي، مشددا على دعم جهود الوساطة الكويتية.

وكان وزير الخارجية الكويتي قد أعلن، مساء الاثنين، التوصل إلى اتفاق لفتح الأجواء والحدود البرية والجوية والبحرية بين المملكة العربية السعودية وقطر.