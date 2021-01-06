نعرض لكم هنا توزيع أسابيع الفصل الدراسي الثاني 1442 لجميع الطلاب وأولياء الأمور، حيث نوضح التقسيمات التي وضعتها وزارة التربية والتعليم السعودية لأسابيع الفترة الدراسية الخاصة بالفصل الدراسي الثاني وأهم المواعيد في التقويم الدراسي لهذا الفصل بما في ذلك انطلاق الدراسة ومواعيد العطلات الرسمية لهذا الفصل. الفصل الدراسي الثاني 1442 تبدأ الدراسة في المدارس السعودية للفصل الدراسي الثاني لجميع الطلاب منذ يوم الأحد الموافق 4 /6 /1442 وهو الموافق 17 /1 /2021.

يوم بارز في هذا الفصل هو عيد الفطر، وعطلته الرسمية ستبدأ من يوم الخميس الموافق 17-9-1442 هـ وهو الموافق 29 /4/ 2021، وإجازة عيد الفطر مستمر حتى الإثنين الموافق 5-10-1442هـ والموافق 17- 5-2021.

وتستكمل الدراسة بعد عيد الفطر للطلاب بدءا من يوم الثلاثاء الموافق يوم 6-10-1442هـ وهو الموافق 18-5-2021.

سوف تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لعام 1442 يوم الأحد 11-10-1442هجريا والموافق 23/5/2021.

تبدأ الإجازة النهائية للعام الدراسي 1442 /2021 والتي ستبدأ يوم الاثنين الموافق 22-10-1442 هجريا، يوافق هذا 3-6-2021 . توزيع أسابيع الفصل الدراسي الثاني 1442 الأسبوع الأول: من 11\01 إلى 15\01.

الأسبوع الثاني: من 18/01 إلى 22/01.

الأسبوع الثالث: من 25.01 إلى 29.01.

الأسبوع الرابع: من 3/02 إلى 07/02.

الأسبوع الخامس: من 10\02 إلى 14\02

الأسبوع السادس: من 17\02 إلى 21\02

الأسبوع السابع: من 24\02 إلى 28\02

الأسبوع الثامن: من 01\03 إلى 03\03

الأسبوع التاسع: من 08\03 إلى 03\12

الأسبوع العاشر: من 15\03 إلى 03\19

الأسبوع الحادي عشر: من 22\03 إلى 03\26

الأسبوع الثاني عشر: من 29/03 إلى 04/04

الأسبوع الثالث عشر: من 07\04 إلى 11\04

الأسبوع الرابع عشر: من 14\04 إلى 18\04

الأسبوع الخامس عشر: من 21\04 إلى 25\\04

الأسبوع السادس عشر: 28/04-02/05 الفصل الدراسي الثاني 1442توزيع أسابيع الفصل الدراسي الثاني 1442 الوسوم

نعرض لكم هنا توزيع أسابيع الفصل الدراسي الثاني 1442 لجميع الطلاب وأولياء الأمور، حيث نوضح التقسيمات التي وضعتها وزارة التربية والتعليم السعودية لأسابيع الفترة الدراسية الخاصة بالفصل الدراسي الثاني وأهم المواعيد في التقويم الدراسي لهذا الفصل بما في ذلك انطلاق الدراسة ومواعيد العطلات الرسمية لهذا الفصل. الفصل الدراسي الثاني 1442 تبدأ الدراسة في المدارس السعودية للفصل الدراسي الثاني لجميع الطلاب منذ يوم الأحد الموافق 4 /6 /1442 وهو الموافق 17 /1 /2021.

يوم بارز في هذا الفصل هو عيد الفطر، وعطلته الرسمية ستبدأ من يوم الخميس الموافق 17-9-1442 هـ وهو الموافق 29 /4/ 2021، وإجازة عيد الفطر مستمر حتى الإثنين الموافق 5-10-1442هـ والموافق 17- 5-2021.

وتستكمل الدراسة بعد عيد الفطر للطلاب بدءا من يوم الثلاثاء الموافق يوم 6-10-1442هـ وهو الموافق 18-5-2021.

سوف تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لعام 1442 يوم الأحد 11-10-1442هجريا والموافق 23/5/2021.

تبدأ الإجازة النهائية للعام الدراسي 1442 /2021 والتي ستبدأ يوم الاثنين الموافق 22-10-1442 هجريا، يوافق هذا 3-6-2021 . توزيع أسابيع الفصل الدراسي الثاني 1442 الأسبوع الأول: من 11\01 إلى 15\01.

الأسبوع الثاني: من 18/01 إلى 22/01.

الأسبوع الثالث: من 25.01 إلى 29.01.

الأسبوع الرابع: من 3/02 إلى 07/02.

الأسبوع الخامس: من 10\02 إلى 14\02

الأسبوع السادس: من 17\02 إلى 21\02

الأسبوع السابع: من 24\02 إلى 28\02

الأسبوع الثامن: من 01\03 إلى 03\03

الأسبوع التاسع: من 08\03 إلى 03\12

الأسبوع العاشر: من 15\03 إلى 03\19

الأسبوع الحادي عشر: من 22\03 إلى 03\26

الأسبوع الثاني عشر: من 29/03 إلى 04/04

الأسبوع الثالث عشر: من 07\04 إلى 11\04

الأسبوع الرابع عشر: من 14\04 إلى 18\04

الأسبوع الخامس عشر: من 21\04 إلى 25\\04

الأسبوع السادس عشر: 28/04-02/05 الفصل الدراسي الثاني 1442توزيع أسابيع الفصل الدراسي الثاني 1442

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