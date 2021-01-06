فكرة قناة يوتيوب جديدة بدون الظهور بوجهك تحقق لك دخل شهري أكثر من 800 دولار!!

فكرة قناة يوتيوب جديدة دون بدون الظهور بوجهك تحقق لك دخل شهري 800 دولار، تخيل إذا استطعت الربح من الإنترنت مبلغ 800 دولار، وتخيل إذا حققت هذا المبلغ بشكل شهري ومستمر بدون رسوم أو تحويل مبالغ وبأقل الإمكانيات، وهذا يعني أنه بإمكانك تحقيق 30 دولار تقريباً كل يوم، هذا المشروع المضمون لن يحتاج أبدا لرأس مال حيث يمكنك البدء بكاميرا الجوال، ولكن يعتمد أولا وأخيرا على أسلوب الشخص وطريقة التصوير والأداء واستراتيجية العمل على النت، ولكن بالطبع تحقيق هذا المبلغ بشكل شهري يستحق التعب والاهتمام بالأداء والتطوير من عرض المحتوى، لذلك سوف نقدم لكم اليوم استراتيجية رائعة لربح هذا المبلغ من النت، عليك فقط باتباع النصائح والخطوات التي سوف نوضحها لك بالتفصيل والصبر قليلا، وسوف تجد نتيجة مبهرة في خلال ستة أشهر على الأكثر وسوف تستطيع مبلغ كبير بشكل يومي من قناتك على اليوتيوب.

أفضل فكرة قناة يوتيوب للربح من الإنترنت

يبحث الكثير من الأشخاص عن الطرق الأفضل والأكثر ضمانا للربح من الإنترنت، وفي طريقة اليوم التي نقدمها بالدليل يمكنك ربح 800 دولار شهريا، فقط كل ما عليك وبدون أي إمكانيات هو إنشاء قناة على اليوتيوب وهاتفك الجوال للتصوير أو كاميرا وكذلك ميكروفون وهذا حسب الرغبة، والفكرة باختصار هي إنشاء قناة على اليوتيوب وتخصيصها كقناة ألعاب أطفال، ولا نقصد بذلك ألعاب الموبايل games على الإطلاق، ولكن يكمن السر في استراتيجية العمل للربح من قناة اليوتيوب.

تُعد فكرة قناة ألعاب الأطفال من أفضل أفكار القنوات التي تستطيع من خلالها تحقيق ربح بسهولة فائقة والوصول للترند، حيث أنه لا يوجد كثير من القنوات العربية المُحترفة في هذا المجال، وتستطيع تحقيق ذلك من أول فيديو وذلك عبر إتباع الإستراتيجية التي سنتناولها تفصيلا، مع مراعاة تنفيذ جميع النصائح التي سوف نقدمها لك تحقيق الربح من الإنترنت بمعدل يصل إلى 800 دولار في الشهر الواحد.

إستراتيجية تحقيق 2400 دولار في اليوم الواحد من اليوتيوب

سنعرض أولا الدليل لتضمن تحقيق الربح المذكور وأكثر، هناك قناة على اليوتيوب لا داعي لذكر اسمها، هذه القناة مُختصة بألعاب الأطفال والأرباح الخاصة بتلك القناة بشكل تقريبي تُعادل 7 مليون دولار سنويا حيث سنلاحظ أن كل فيديو تقوم القناة بتنزيله يبلغ عدد مشاهداته على اليوتيوب ما يتجاوز 6 مليون مشاهد، فقط ذلك عن طريق عرض لعبة بعد شرائها بتفاصيل اللعبة وطريقة لعبها سواء بالصورة فقط أو بالصوت والصورة، مع مُراعاة المونتاج بكل تأكيد وبدون الحاجة لتظهر نفسك أو عائلتك أمام الكاميرا إطلاقا.

ما لا يعرفه الكثير أن هذه الفيديوهات تحقق ملايين المشاهدة وبالتالي أرباح مهولة وبشكل مضمون، وستلاحظ تحقيق شروط تحقيق الدخل على يوتيوب في خلال فترة لا تتجاوز الشهر مع زيادة عدد المشتركين في قناتك بشكل كبير، فقط تذكر انك تخاطب عقول الأطفال لذا يجب أن يكون أسلوبك في شرح اللعبة سهل وبسيط، كما يجب عليك تصوير الفيديو واللعبة بالتفصيل في أجواء مناسبة بعيدا عن أماكن الزحام، وفي مكان يتميز بألوان مبهجة يحبها الأطفال حتى تجذبهم للاشتراك في قناتك ومشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو الخاصة بك.

أهم النصائح للربح من اليوتيوب

يجب عليك كتابة (ألعاب أطفال) في الفيديو الخاص بك وهو النيتش الذي سوف تعمل عليه، وقم بتكرار ذلك مع كل فيديو تقوم بتنزيله، كما يجب عليك الاهتمام بعنصر الإثارة سواء في العنوان أو المونتاج ، بالاضافة إلى التطوير دائما في المحتوى بحيث تقدم شيئا مختلفا عن القنوات الأخرى، ابحث عن أحدث ألعاب الأطفال وأكثرها انتشارا بينهم وقم بشرح طريقة لعبها في قناتك، وأهم خطوة للربح من النت عن طريق قناتك على اليوتيوب هي إنشاء إعلان ممول على يوتيوب، قم بعمل الإعلان بعد تصوير 10 مقاطع لقناتك مع استهداف الاقتراحات والفئة العمرية بشكل صحيح، وبذلك سوف تجذب أكبر عدد من المشاهدين من الأعمار الصغيرة التي لا تمل من مشاهدة الفيديو عشرات المرات، وسوف تلاحظ زيادة كبيرة في أرباحك من قناة اليوتيوب في وقت قصير.