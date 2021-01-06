الرئيس العراقى: الحفاظ على الأمن والاستقرار مطلب واستحقاق لا تراجع فيه

جدة - نرمين السيد - قال رئيس الجمهورية العراقى برهم صالح، إن الحفاظ على الأمن والاستقرار مطلب واستحقاق لا تراجع فيه ولا تهاون، وهو الأرضية للانطلاق نحو إكمال الاستحقاقات الأخرى فى بناء دولة مقتدرة ذات سيادة كاملة.





وأضاف صالح فى كلمته بمناسبة الذكرى المئة لتأسيس الجيش العراقى، وفقًا لقناة السومرية نيوز الإخبارية اليوم: "أن قوة وهيبة الجيش وتطوير صنوفه المسلحة تمثل قوة وهيبة الدولة الحارسة والخادمة لشعبها"، مؤكدًا ضرورة أن يبقى الجيش مؤسسة وطنية دستورية حامية للسيادة والوطن لا أداة بيد الاستبداد والدكتاتورية. وأوضح أن الانتصارات التى تحققت على الإرهاب بفضل التعاون والتكاتف بين الشعب والجيش ومختلف صنوف القوات المسلحة من البيشمركة والحشد الشعبى وأبناء العشائر، تستدعى مواصلة الجهود لبناء جيش وطنى مؤمن بعقيدته العسكرية ورسالته فى الدفاع عن الوطن وحفظ السيادة، وهذا لن يتحقق ما لم يتم ضبط السلاح المنفلت، وحصر السلاح بيد الدولة، وتعزيز التكاتف بين مكونات الشعب.

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