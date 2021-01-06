315 مليون درهم.. اعتماد الحزمة الخامسة للتحفيز الاقتصادي في دبي

اعتمد ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، الحزمة الخامسة للتحفيز الاقتصادي في دبي بقيمة 315 مليون درهم، وذلك بناء على توجيهات حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد.

ووفقًا لصحيفة "البيان" الإماراتية، وبهذا الرقم تصل القيمة الإجمالية للحزم الاقتصادية المقدمة لـ 7.1 مليار درهم.

وقال الشيخ حمدان في تغريدتين على حسابه الرسمي بموقع "تويتر" إن الحزمة الجديدة تشمل إعفاءات وتمديد مبادرات سابقة، مؤكدا أن الهدف منها تعميم الفائدة على الجميع وتمكين مختلف الأنشطة الاقتصادية من تخطي المرحلة الراهنة لاستئناف مسيرة التنمية الشاملة بشراكة متينة بين القطاعين الحكومي والخاص.

وأضاف: "نعمل من خلال الحزمة معا لرصد الفرص المقبلة وتحقيق أعلى استفادة منها"، مشيرًا إلى الاستمرار في تنفيذ كل ما يلزم لتعزيز قدرة كافة القطاعات على تجاوز تأثيرات الأزمة العالمية.