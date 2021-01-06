قصف تركي يستهدف محطة كهرباء بالحسكة.. وسقوط صاروخ قرب قاعدة روسية

أفادت وسائل إعلام كردية، الأربعاء، بأن القوات التركية قصفت محطة كهرباء تل تمر شمال غربي مدينة الحسكة السورية.

وتعرضت قرية دردارة في ريف تل تمر بمحافظة الحسكة السورية، صباح اليوم الأربعاء، إلى قصف مدفعي عنيف من قبل القوات التركية.

وقالت وسائل إعلام كردية، إن القصف العنيف بدأ في حوالي الساعة الـ 4:00 من فجر اليوم الأربعاء، وما زال متواصلًا على القرية الواقعة شمال تل تمر على الطريق الواصل بين ناحتي زركان وتل تمر.

كما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم الأربعاء، بقصف القوات التركية المتمركزة في قاعدة "البحوث"، مواقع الوحدات الكردية في مرعناز ومطار ومحيط مطار منج العسكري بريف حلب الشمالي.

وأكد المرصد السوري توسع رقعة القصف ليشمل قرى أم الكيف ودرارا والمحل وعبوش، دون معلومات عن خسائر بشرية.

كما أشار إلى أن القوات التركية أسقطت قذيفة صاروخية بالقرب من القاعدة الروسية في منطقة “المباقر”، لتقوم مروحيات روسية بالتحليق في أجواء القاعدة.

ودارت اشتباكات، أمس الثلاثاء، بين القوات الكردية من جهة، ومرتزقة تركيا من جهة أخرى على محور عين دقنة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.