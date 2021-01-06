احتل لبنان، المرتبة 102 عالميًا، في الترتيب العالمي لجوازات السفر بناء على مؤشر حرية التنقل، وفقًا لتصنيف شركة الاستشارات السويسرية Henley & Partners.
وحسب موقع "روسيا اليوم"، جاءت اليابان، في صدارة ترتيب جوازات السفر العالمي للربع الأول من عام 2021، حيث يتيح جوازها لحامليه زيارة 191 دولة أخرى دون الحصول على تأشيرة أو اتخاذ أي إجراءات خاصة بشكل مسبق.
وجاءت سنغافورة في المركز الثاني بـ (190 دولة)، فيما تعود المرتبة الثالثة إلى كل من كوريا الجنوبية وألمانيا (189 دولة).
وفي العالم العربي، حصلت الإمارات على أفضل مكانة في القائمة، حيث احتلت المرتبة الـ16بـ (173 دولة).
أما قطر فحصلت على المرتبة الـ56 (95 دولة)، والبحرين المرتبة 64 بـ 83 دولة، وعمان (المرتبة الـ65 - 80 دولة) والسعودية (المرتبة الـ66 - 79 دولة).
من جانبها، تمكنت روسيا من تعزيز مكانتها في القائمة وصعدت إلى المرتبة الـ50 بـ116 دولة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإمارات في صدارة العرب لأقوى جوازات السفر في العالم.. ولبنان يحتل هذا المركز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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