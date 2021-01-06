أمير الكويت يمنح وزير خارجيته وسام البلاد ذو الوشاح من الدرجة الأولى

منح أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأربعاء، وزير الخارجية الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، وسام الكويت ذو الوشاح من الدرجة الأولى.

وحسب صحيفة "القبس" الكويتية، استقبل الشيخ نواف الأحمد الجابر، اليوم الأربعاء، بقصر بيان، وزير الخارجية، حيث منحه وسام الكويت ذو الوشاح من الدرجة الأولى.

جاء ذلك بحضور الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس الوزراء، ورئيس الديوان الأميري الشيخ مبارك فيصل سعود الصباح.

وجاء ذلك التكريم تقديرًا لجهود وزير الخارجية المميزة وخدماته الجليلة في مجال عمله وخدمة بلاده وتنمية أواصر العلاقات الأخوية التي تربط دولة الكويت بأشقائها في دول مجلس التعاون والدول العربية سعيا نحو توحيد الصف العربي ودوره في الجهود المبذولة لتحقيق ذلك.

وأعرب الشيخ نواف عن تمنياته له دوام التوفيق والسداد لمواصلة خدمة وطنه العزيز والإسهام في علوه ورفعة شأنه.