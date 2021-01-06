من المتوقع أن تصل الشحنة الأولى من لقاحات الشركة الجديدة موديرنا غدًا الخميس إلى إسرائيل. وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية إنه سيصل في المرحلة الأولى كمية صغيرة تزيد عن 100،000 لقاح. وسيتم تخزين اللقاحات يتم أيضًا تخزين لقاحات Pfizer. وبالتزامن مع ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس والدخول في إغلاق محكم ، تستمر حملة التطعيم في إسرائيل . حتى الآن ، تم تطعيم حوالي مليون ونصف إسرائيلي بالجرعة الأولى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إسرائيل تتسلم الشحنة الأولى من لقاحات موديرنا غدا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.