نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصابات كورونا في إسبانيا تصل إلى 1.98 مليون حالة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت السلطات الصحية في إسبانيا، اليوم الأربعاء، أن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد وصل إلى 1.98 مليون حالة.

ووفقًا لبيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء، بلغ إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في إسبانيا 51 ألفاً و430 حالة، وتعافي من مرض "كوفيد19-" الناجم عن الإصابة بكورونا في البلاد 150 ألفاً و376 شخصاً من المصابين.

وسجلت السلطات الصحية الإسبانية، أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 48 أسبوعًا.