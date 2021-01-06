دوت الخليج -

خروقات مكثفة بالحديدة وغارات على مأرب وصعدة

كثفت قوى العدوان خروقاتها لهدنة الحديدة، وشن الطيران غارات على مأرب، صعدة وعسير خلال الـ24 ساعة الماضية. خروقات مكثفة بالحديدة وغارات على مأرب وصعدةكثفت قوى العدوان خروقاتها لهدنة الحديدة، وشن الطيران غارات على مأرب، صعدة وعسير خلال الـ24 ساعة الماضية. وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 282 خرقاً بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية والتحيتا و44 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 432 قذيفة و203 خروقات بالأعيرة النارية المختلفة. وشملت الخروقات غارة للطيران الحربي على مديرية الصليف وغارتين للطيران التجسسي على الفازة والدريهمي. كما تضمنت تحليق طائرة حربية في أجواء حيس و29 طائرة تجسسية في أجواء كيلو16 وحيس والفازة والجبلية والدريهمي. وأشار المصدر إلى أن قصفاً مكثفاً لقوى العدوان بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة استهدف غرب مدينة التحيتا. وذكر المصدر أن طيران العدوان شن غارة على مديرية الظاهر بمحافظة صعدة، وغارة على مجازة الغربية في محور عسير. وأفاد المصدر أن الطيران شن في محافظة مأرب غارة على مديرية مدغل، وغارتين على مديريتي الجوبة وماهلية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : خروقات مكثفة بالحديدة وغارات على مأرب وصعدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.