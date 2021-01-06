أخبار اليمن : الحصيلة الكاملة لإصابات ووفيات كورونا في العالم

الحصيلة الكاملة لإصابات ووفيات كورونا في العالمكشفت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم الأربعاء، أن حصيلة المصابين تجاوزت 86 مليونا و837 ألف إصابة، تعافى منهم نحو 61 مليونا و534 ألف مريض، فيما تجاوز عدد الوفيات جراء الفيروس مليون و876 ألف وفاة.

وبحسب الإحصاءات المُعلنة فقد سجلت دول العالم الثلاثاء، زيادة ملموسة مقارنة باليوم الذي سبقه، في عدد الإصابات الجديدة المكتشفة، وكذلك في عدد الوفيات، حيث سجل 683 ألف و539 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 13,105 حالات وفاة.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 218 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، ولا تزال أمريكا في طليعة دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وعدد إصابات إجمالي.

واعتبرت الإحصاءات أن الدول الخمس الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات حتى صباح اليوم، هي: أميركا (365,620 وفاة)، والبرازيل (197,777 وفاة)، والهند (150,151 وفاة)، والمكسيك (128,822 وفاة)، وإيطاليا (76,329 وفاة).

فيما اعتبرت أن الدول الخمس الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات، هي: أميركا (21,578,606 إصابات)، والهند (10,375,478 إصابة)، والبرازيل (7,812,007 إصابات)، وروسيا (3,284,384 إصابة)، وبريطانيا (2,774,479 إصابة).