أخبار اليمن : الأمم المتحدة تحذر من وفاة آلاف الأطفال في اليمن

الأمم المتحدة تحذر من وفاة آلاف الأطفال في اليمنحذرت الأمم المتحدة، الثلاثاء، من وفاة مئات الآلاف من الأطفال باليمن، خلال الأشهر المقبلة.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (الاوتشا) -في اليمن في تغريدة عبر تويتر- إنه "بدون اتخاذ إجراء عاجل، سيموت مئات الآلاف من أطفال اليمن، خلال الأشهر المقبلة".

وسبق أن أعلنت منظمات الأمم المتحدة العاملة في اليمن من نقص التمويل الأمر الذي أثر بشكل سلبي على ملايين اليمنيين جراء توقف عدة برامج انسانية.

وكانت تقارير أممية قد حذرت من اتساع رقعة الجوع في اليمن، تزامناً مع استمرار الصراع ونقص تمويل العمليات الإنسانية.