أخبار اليمن : علماء يكتشفون مادة تقمع فيروس كورونا

علماء يكتشفون مادة تقمع فيروس كورونا
في ظل السباق الحاصل، والجهود التي تبذلها الدول للحصول على لقاح كورونا لتلقيح أكبر عدد من سكان العالم، أعلن مجموعة من العلماء الألمان والسويديين أن أدوية الفلوفاستاتين التي تستخدم لعلاج فرط كوليسترول الدم، لها تأثير قمعي على فيروس كورونا.
وأشارت الدراسة إلى أن العلماء وجدوا أن فلوفاستاتين يؤثر على الخلايا المصابة عن طريق قمع تحولها وتكرار SARS-CoV-2.
وأكدت الدراسة، بحسب موقع "روسيا اليوم" أنه كان لدى مرضى كوفيد-19، الذين تلقوا العلاج بالأدوية التي تنتمي إلى مجموعة الستاتين أو مثبطات إنزيم HMG-CoA نتائج شفاء سريرية أفضل.
ووفقاً للعلماء، فإن نتائج الدراسة تشير إلى أن فلوفاستاتين لا يشكل خطراً إضافيا على الأشخاص المصابين بفيروس كورونا، وقد يكون له تأثير إيجابي معتدل على سريان المرض.
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